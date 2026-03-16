Por Redacción EC

Desde las alturas del Perú nace la nueva generación del fondismo nacional. Jóvenes talentos procedentes de Junín, Huancayo, Arequipa, Cusco y Puno han sido convocados para potenciar su preparación en un campamento de alto rendimiento en la Videna, una de las sedes deportivas más modernas de América, con la mirada puesta en la Media Maratón de Berlín y en las competencias clasificatorias rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

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