En una gran apuesta por el running y por segundo año consecutivo, se celebra mañana una nueva edición de la New Balance Lima 15K powered by El Comercio que organiza Perú Runners, evento deportivo que ya se ha convertido en uno de los favoritos en la creciente comunidad de este deporte en nuestro país.

Los números así lo demuestran, pues, según cifras oficiales, se marcó un récord de ventas. Los tres mil cupos disponibles que se pusieron a la venta se agotaron en menos de dos horas.

“Nosotros tenemos una filosofía de marca que es ‘Run Your Way’, que impulsa al corredor a correr a su manera. Obviamente, lo que busca New Balance es no solamente apoyar a los corredores más experimentados, sino también a esas personas amateurs que buscan correr o andar en sus primeros kilómetros”, declaró a este medio Ximena Durán Delgado, coordinadora de Márketing de New Balance.

New Balance Lima 15K powered by El Comercio

New Balance Lima 15K powered by El Comercio

Los competidores aún pueden recoger hoy su kit de competencia en la puerta número 4 del Pentagonito. El horario de atención es desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

El kit incluye el polo oficial de la competencia, el dorsal con el chip de cronometraje, artículos de hidratación, además de sorpresa y beneficios de los auspiciadores.

La carrera de mañana tendrá como punto de partida el parque Andrés Avelino Cáceres de San Isidro, con horario de inicio a las 6:30 a.m. Desde ese punto, la caravana runner correrá hacia la Av. Canaval y Moreyra, Av. San Borja Sur hasta llegar y dar la vuelta al Pentagonito. El retorno será por la Av. San Borja Norte hasta el arco de llegada en el parque sanisidrino, donde se realizará la premiación final.

New Balance Lima 15K powered by El Comercio

Serán tres mil corredores en el punto de partida en el parque Andrés Avelino Cáceres de San Isidro. Todos se llevarán su medalla de competidores.

**