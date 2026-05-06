Resumen

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New Balance Lima 15K Powered by El Comercio anuncia su segunda edición y promete una nueva experiencia. (Foto: Julio Reñao/GEC)
New Balance Lima 15K Powered by El Comercio anuncia su segunda edición y promete una nueva experiencia. (Foto: Julio Reñao/GEC)
Por Redacción EC

Tras una primera edición que dejó huella en el circuito runner local, la New Balance Lima 15K Powered by El Comercio confirma su segunda edición y refuerza su apuesta por una experiencia donde el verdadero diferencial no está en la meta, sino en el recorrido personal de cada participante. Bajo el lema global de la marca, Run Your Way, la carrera invita a replantear la forma en que se viven los 15K.

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