Tras una primera edición que dejó huella en el circuito runner local, la New Balance Lima 15K Powered by El Comercio confirma su segunda edición y refuerza su apuesta por una experiencia donde el verdadero diferencial no está en la meta, sino en el recorrido personal de cada participante. Bajo el lema global de la marca, Run Your Way, la carrera invita a replantear la forma en que se viven los 15K.

La cita será el próximo 5 de julio, fecha en la que Lima volverá a convertirse en punto de encuentro para corredores que buscan algo más que sumar kilómetros. Aquí, el foco no está únicamente en el resultado, sino en todo lo que ocurre antes, durante y después de cruzar la meta

En ese camino, la New Balance Lima 15K se consolida como una de las pruebas más atractivas del calendario, combinando performance, estilo y comunidad en una propuesta que trasciende lo competitivo.

Jhon Andrés se ubicó en el primer lugar, René Pomallanqui quedó en el segundo lugar y cerró el podio Tomás Morán ubicándose en el tercer puesto Fotos: Fernando Sangama / @photo.gec / Fernando Sangama

“Queremos seguir impulsando la cultura del running en Lima desde una mirada distinta, donde cada corredor encuentre su propio ritmo y forma de vivir la experiencia. La 15K es ese punto intermedio perfecto: un reto alcanzable, pero lo suficientemente desafiante como para marcar un antes y un después”, señala la organización.

Dirigida especialmente a corredores que ya dominan los 10K y buscan dar el siguiente paso sin llegar aún a la media maratón, la carrera promete acompañarlos en ese proceso de evolución con una propuesta cuidadosamente diseñada en cada detalle.

Por ahora, algunos detalles se mantienen en reserva. La ruta, por ejemplo, será nuevamente una sorpresa que se revelará en las próximas semanas a través de los canales oficiales. Lo mismo ocurre con la fecha de apertura de inscripciones, que se anunciará próximamente. Lo que sí está confirmado es que las inscripciones se realizarán a través de Eventrid.

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