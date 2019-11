En la alimentación de un deportista, es indispensable el aporte de vitaminas y minerales, para fortalecer el sistema inmunológico. En este grupo de nutrientes se encuentra el ácido fólico, un elemento clave para el rendimiento de los runners. Conocido también como vitamina B9, actúa en favor de la regeneración celular y la construcción de glóbulos rojos, encargados de transportar oxígeno a toda la sangre y, así, generar mayor resistencia y masa muscular.

Según explica Ariel Canelón, fisiólogo de CPET Sports Medical Science, el ácido fólico facilita también el ingreso de vitamina C en el músculo, un elemento esencial para permitir la contracción muscular. “Ayuda además en la formación de las proteínas, que se destruyen con el impacto al correr y deben ser repuestas a diario”, añade el especialista.

Según un estudio de la US National Library of Medicine National Institutes of Health, la suplementación con ácido fólico favorece el funcionamiento vascular en runners que han tenido problemas en períodos menstruales. No solo disminuye los riesgos cardiovasculares, sino que también mejora el rendimiento deportivo de las mujeres.

Los alimentos más poderosos El ácido fólico se encuentra en los vegetales verdes (como la col, las espinacas, el perejil y el brócoli), y la zanahoria, además de frutas como el tomate, la naranja, el plátano, el melón, el kiwi, las fresas y la palta. La avena, la quinoa, los frejoles negros y frutas secos como maní, almendras, linaza y semillas de girasol son también ricos en este nutriente. Pero no solo los vegetales son ricos en vitamina B9: “en carnes, es recomendable consumir hígado de res, pollo, pavo y pescados, sobre todo los azules”, menciona Canelón.

La deficiencia de ácido fólico puede conducir a problemas como la debilidad muscular, la fatiga, el acné, la sensación de dolor, la aparición de llagas en la lengua, las alteraciones del sueño y la irritabilidad. Si se padece anemia o se está durante un proceso de embarazo, el fisiólogo recomienda tomar suplementos de ácido fólico.

