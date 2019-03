Real Food: el challenge que reta al runner a comer sano

La última tendencia que causa furor en las redes sociales se llama “Realfooding” (o comida real, en español). Esta es una tendencia de alimentación natural inventada por Carlos Ríos, dietista-nutricionista español, que quiso defender y promover el consumo de la “comida real” ante los altos índices de obesidad y la epidemia de ultraprocesados en el mundo.



El nutricionista describe la comida real como aquellos alimentos naturales (verduras, frutas, legumbres, menestras, pescado y marisco, tubérculos, huevos, carne, leche fresca) o que han sido escasamente procesados (aceite de oliva virgen extra, yogures y lácteos fermentados, panes integrales 100%, legumbres de bote, comida real congelada o envasada al vacío.



Una de las indicaciones del reto es evitar consumir jugos en caja. El Comercio - ContentLab

Por su parte, Janeth Pérez, licenciada en nutrición de NutritionFaqs, comparte también la filosofía del realfooding y lo define como un movimiento y estilo de vida basado en comer comida saludable y evitar productos ultraprocesados. “Si bien, los productos que encontramos en los supermercados nos resultan muy útiles para ahorrar tiempo y dinero, tenemos que saber que muchos de estos, contienen exceso de azúcares añadidos, sal y grasas insalubres que causan enfermedades”, comenta la experta.

El Reto1 Mes Con Comida Real

¿Eres capaz de vivir 30 días sin ultraprocesados? El #Reto1MesConComidaReal es una propuesta que busca cambiar la forma de pensar en pro de la alimentación saludable.



Para realizar este reto Janet Pérez aconseja hacer un cambio de manera sostenible y además acompañar con una rutina de entrenamiento físico para garantice efectos beneficiosos sobre la salud.



Organízate los fines de semana para preparar menestras, legumbres, etc. Shutterstock

La experta en nutrición comparte estos 5 tips para ser un verdadero “Realfooder”:



1. Evita consumir jugos en caja, prefiere tomar jugos naturales o agua.

2. Cuando compres yogurt fíjate que sea “natural”.

3. Cambia las golosinas por los frutos secos, frutas y verduras.

4. Diles No a los embutidos, remplázalos por champiñones o queso pasteurizado.

5. Organízate los fines de semana para preparar menestras, trigo, quinua, etc.





Sus beneficios en el running

La especialista de NutritionFaqs asegura que la alimentación de un corredor debe ser saludable, balanceada y variada. “Es importante no descuidar en algunos nutrientes indispensables como: omega 3 (presente en alimentos naturales como la chía, sacha inchi, linaza, aceite de pescado), proteínas de alto valor biológico (carnes, huevos, lácteos descremados), carbohidratos complejos (avena, quinua, trigo, menestra, etc.) y reguladores (frutas y verduras de todos los colores)”.



“Los alimentos a priorizar (por lo menos tres días previos a un fondo) son los carbohidratos complejos ya que son los responsables de generar una reserva de energía y retrasaa la sensación de fatiga”, aconseja Janeth Pérez.



Por ello, si estás corriendo en el Entel Challenge Desafíate no olvides tener un real food que te permita acumular los 42 km del reto y ganar los más de 80 premios que te regala El comercio, Entel y Sportafolio.