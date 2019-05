¿Por qué cada vez más runners optan por una dieta vegana?

Una dieta vegana implica olvidarse de todos los tipos de carne, el pescado, los mariscos, productos lácteos, huevos e incluso miel de abeja. Es una alimentación 100% vegetal que más allá de estar ligada a una dieta saludable, tiene mucho que ver con la idea de reducir la explotación y crueldad hacia los animales.



Algunos de los alimentos más utilizados por los runners para suplir las proteínas de las carnes son:



1. Tofu: conocido como queso de soja, aporta el doble de proteínas que la leche de vaca y es bajo en calorías.



2. Champiñones y portobellos: su contenido proteico es de 3.81 gramos por cada 100 gr, además tiene vitaminas y minerales.



3. Frutos secos: suelen consumirse entre comidas o incluirse en ensaladas o smoothies.



4. Legumbres: su riqueza nutricional las hace indispensables en la dieta vegana. Frijoles, lentejas, habas, vainitas, no solo son económicas, también son fáciles de preparar.



Flor Díaz Carranza, nutricionista del Instituto Peruano del Deporte (IPD), comenta que “para un deportista de alta competencia, entrenar de 3 a 4 horas diarias y ser vegano es todo un compromiso, son muchas restricciones, pero con disciplina y ciertos análisis previos, seguro se puede. Si eres un runner promedio, sin altos niveles de exigencia, una dieta vegana es mucho más llevadera”.



Esta dieta te aportará todos los nutrientes que necesitas si eliges los alimentos adecuados.

Shutterstock

Para Fiorella Velarde, creadora del blog goodfood y runner desde hace tres años, desde que se volvió vegana, su vida cambió.

“Antes solía pensar que simplemente no tenía energías para correr y que mi cuerpo simplemente no estaba hecho para el deporte. Desde hace 3 años, tanto mi cuerpo como mi mentalidad se transformaron. Comencé a consumir bastantes menestras, semillas, avena, todo eso me da la energía que necesito para mi actividad física, ahora me siento más fuerte y más rápida que nunca", nos cuenta.



Aquellos corredores que deciden dar el salto al veganismo, afirman que físicamente se cansan menos, tienen menos problemas gastrointestinales, así como lesiones musculares. Aquí una lista de alguno de ellos:

Runners veganos de élite

*Scott Jurek: claro dominador en carreras de distancias mayores a los cien kilómetros entre los años 90 y 2000. Autor del libro

“Correr, comer, vivir” donde explica sus éxitos deportivos y algunas dietas veganas orientadas a deportes de alta resistencia.



*Fiona Oakes: vegana desde los 6 años, uno de sus logros más importantes fue ganar la Maratón del Polo Norte, considerada una de las 5 carreras a pie más duras del mundo.



*Carl Lewis: leyenda del atletismo en los 80s que consiguió alargar su carrera deportiva y cosechar nuevos éxitos en la segunda mitad de su carrera, a partir de 1990, gracias a adoptar una dieta estrictamente vegana.