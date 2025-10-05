“Nos quejamos por carencias banales, y correr con paratletas es aprender a valorar lo realmente importante”: el lado B de José Chávarri, guía solidario en Yo Soy Sus Ojos

Escucha la noticia
“Nos quejamos por carencias banales, y correr con paratletas es aprender a valorar lo realmente importante”: el lado B de José Chávarri, guía solidario en Yo Soy Sus OjosResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En la vida de José Chávarri, comentarista de Movistar Deportes, el deporte siempre fue un refugio. Primero el fútbol, esa pasión que lo acompañó desde niño. Luego, el running, una disciplina que lo encontró en España en 1998, cuando no logró integrarse a un equipo amateur y decidió lanzarse a correr por los paisajes de Salamanca. Lo que empezó como un escape terminó siendo un camino de autodescubrimiento. Hoy, además de seguir vinculado al balompié, José presta sus ojos a quienes no pueden correr solos, como parte de Yo Soy Sus Ojos, un colectivo que integra a personas con discapacidad visual al mundo del atletismo. Aquí su historia.