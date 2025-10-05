“Nos quejamos por carencias banales, y correr con paratletas es aprender a valorar lo realmente importante”: el lado B de José Chávarri, guía solidario en Yo Soy Sus Ojos

-José, ¿cómo se da tu primer cruce entre el fútbol y el running?

En realidad el running aparece en mi vida cuando llegué a España, en 1998. A pesar de ser ciudadano de la Unión Europea y más allá de tener algunos parientes allá, no logré incorporarme fácilmente a un equipo de fútbol amateur. No me quedó más que empezar a correr en solitario por los paisajes de Salamanca. Luego, con el paso del tiempo, practicaba ambos deportes paralelamente.

-¿Qué te da el running que no te da el fútbol?

El running me da la posibilidad de conocerme, meditar, mejorar mi respiración, de recorrer lugares hermosos.

-¿Y cómo llegas a Yo soy sus ojos?

Gracias a Perú Runners en plena pandemia; ellos me pusieron en contacto con YSSO, una nueva familia para mí.

-¿Qué se siente correr “prestando” tus ojos a otro?

Es una emoción indescriptible, es servir a una persona que de otra manera no podría correr.

-¿Qué te ha enseñado el running para aplicarlo en la vida

Me ha permitido conocer personas maravillosas, pero sobre todo practicar la gratitud. Solemos quejarnos por carencias banales, intrascendentes y correr con paratletas es aprender a valorar lo realmente importante.

-¿Qué significa para ti la palabra “meta”?

Para mí la meta es cada paso que doy, cada intento, cada aprendizaje, cada caída.

-Hablemos de la selección peruana. ¿qué requisitos debe tener el próximo seleccionador de Perú?

Antes que un seleccionador, creo que es importante tener un plan de, al menos, 15 años, que contemple la reestructuración total del sistema del fútbol peruano. El estado debe involucrarse en este proceso como parte de una política deportiva integral, entendiendo que el deporte es un vehículo de transformación social. En ese sentido, creo que deberíamos traer a alguien con amplia experiencia internacional y un grupo de trabajo con capacidad demostrada en procesos de mediana y larga duración. Un seleccionador con control emocional, que sepa asumir responsabilidades y, sobre todo, que no ponga su ego ni aspiraciones por encima del objetivo para el cual se le contrata.

-Lo de Alianza en la Sudamericana puede ser un punto de partida para cambiar algo sobre el fútbol peruano o es efímero, como sucedió con Cienciano.

Lo de Alianza Lima es destacable y esperanzador en lo que a participación de equipos peruanos en torneos internacionales se refiere; el futuro dirá si es efímero. De todas formas, entendamos que la actuación de los clubes peruanos a nivel internacional no guarda relación con el rendimiento de nuestra selección.

******************

