Jean Pierre Maraví Coppa
Jean Pierre Maraví Coppa

Escucha la noticia

00:0000:00
“Nos quejamos por carencias banales, y correr con paratletas es aprender a valorar lo realmente importante”: el lado B de José Chávarri, guía solidario en Yo Soy Sus Ojos
Resumen de la noticia por IA
“Nos quejamos por carencias banales, y correr con paratletas es aprender a valorar lo realmente importante”: el lado B de José Chávarri, guía solidario en Yo Soy Sus Ojos

“Nos quejamos por carencias banales, y correr con paratletas es aprender a valorar lo realmente importante”: el lado B de José Chávarri, guía solidario en Yo Soy Sus Ojos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En la vida de José Chávarri, comentarista de Movistar Deportes, el deporte siempre fue un refugio. Primero el fútbol, esa pasión que lo acompañó desde niño. Luego, el running, una disciplina que lo encontró en España en 1998, cuando no logró integrarse a un equipo amateur y decidió lanzarse a correr por los paisajes de Salamanca. Lo que empezó como un escape terminó siendo un camino de autodescubrimiento. Hoy, además de seguir vinculado al balompié, José presta sus ojos a quienes no pueden correr solos, como parte de Yo Soy Sus Ojos, un colectivo que integra a personas con discapacidad visual al mundo del atletismo. Aquí su historia.

TAGS