José Manuel Quispe volvió a dejar el nombre del Perú en lo más alto del trail running internacional. El atleta arequipeño se proclamó campeón absoluto de la Ibarra SkyRace, disputada en Ecuador, mientras que su compañera de equipo, la cajamarquina Rosalía Zegarra, completó una destacada actuación al quedarse con el tercer lugar, consolidando una jornada histórica para el CIVA Endurance Club.

Quispe se impuso frente a una exigente élite internacional en el recorrido de 20 kilómetros, un circuito caracterizado por su dificultad técnica. El peruano cruzó la meta con un tiempo de 1 hora, 57 minutos y 26 segundos, resultado que ratifica el gran momento deportivo que atraviesa en la presente temporada.

Por su parte, Rosalía Zegarra volvió a demostrar su consistencia en el circuito mundial al obtener la medalla de bronce con un registro de 2 horas, 31 minutos y 01 segundo. Con este resultado, la atleta cajamarquina reafirmó la presencia peruana entre las principales figuras del Merrell Skyrunner World Series.

Tras la competencia, Quispe destacó el trabajo realizado para alcanzar el objetivo en territorio ecuatoriano. “Cumplimos el objetivo por el que tanto trabajamos. Sabíamos que Ecuador sería durísimo, pero la estrategia funcionó a la perfección. Este triunfo va para todo el Perú y nos llena de confianza para lo que viene en la UTCB 2026, donde buscará el tetracampeonato”, señaló el corredor.

Luego de este importante resultado internacional, ambos deportistas centrarán su preparación en la Ultra Trail Cordillera Blanca (UTCB) 2026, que se disputará en Huaraz y volverá a formar parte del Merrell Skyrunner World Series.

La edición 2026 de la UTCB presentará la nueva ruta Skyrace Extreme, diseñada especialmente para el circuito mundial. El recorrido alcanzará casi los 5.000 metros de altitud e incluirá tramos de alta montaña y vía ferrata, elevando el nivel de exigencia para los competidores.

Quispe llegará a esa cita como segundo del ranking mundial, mientras que Zegarra ocupa actualmente la tercera posición, lo que los convierte en dos de los principales candidatos a pelear por los primeros lugares en una de las competencias más importantes del calendario internacional.

Resultados Oficiales - Podios de la Competencia

Categoría Absoluta Varones:

1° Lugar: José Manuel Quispe (Perú - Merrell / CIVA) — 1:57:26

José Manuel Quispe (Perú - Merrell / CIVA) — 1:57:26 2° Lugar: Daniel Izquierdo (España - OS2O) — 2:01:49

Daniel Izquierdo (España - OS2O) — 2:01:49 3° Lugar: Joaquín López (Ecuador - Kailas FUGA) — 2:02:44

Categoría Absoluta Damas:

1° Lugar: Amanda Nilsson (Suecia - Hoka) — 2:26:30

Amanda Nilsson (Suecia - Hoka) — 2:26:30 2° Lugar: Blanca Llumiquinga (Ecuador - Kailas FUGA) — 2:30:02

Blanca Llumiquinga (Ecuador - Kailas FUGA) — 2:30:02 3° Lugar: Rosalía Zegarra (Perú - Merrell / CIVA) — 2:31:01

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