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Resumen

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El corredor peruano José Manuel Quispe se llevó el oro en la Ibarra SkyRace en Ecuador, logrando un triunfo histórico. Mientras que Rosalía Zegarra conquistó un reñido tercer lugar. (Fotos: Difusión)
El corredor peruano José Manuel Quispe se llevó el oro en la Ibarra SkyRace en Ecuador, logrando un triunfo histórico. Mientras que Rosalía Zegarra conquistó un reñido tercer lugar. (Fotos: Difusión)
Por Redacción Depor

José Manuel Quispe volvió a dejar el nombre del Perú en lo más alto del trail running internacional. El atleta arequipeño se proclamó campeón absoluto de la Ibarra SkyRace, disputada en Ecuador, mientras que su compañera de equipo, la cajamarquina Rosalía Zegarra, completó una destacada actuación al quedarse con el tercer lugar, consolidando una jornada histórica para el CIVA Endurance Club.