Con una concurrida conferencia de prensa realizada en las instalaciones del diario El Comercio, se presentó oficialmente la nueva temporada del Perú Trail Series 2026-2027. La competencia ya inició la cuenta regresiva y tendrá su primera fecha el domingo 15 de noviembre. La expectativa es grande entre la comunidad runner del país y la organización apunta a superar lo conseguido en ediciones anteriores.

En esta edición, el circuito volverá a desarrollarse entre noviembre y abril, con tres fechas programadas en Pachacamac, Calango y Asia, además de una gran final en una reserva nacional: Paracas.

De manera paralela, se organizarán diversas actividades de integración para la comunidad, iniciativas que buscan acercar a más personas al trail running y acciones de responsabilidad social orientadas a promover el deporte y el cuidado del medio ambiente. Entre ellas destacan Mi Primer Trail, Full Days y Corre & Limpia, respectivamente.

El lanzamiento de la competencia, realizado en la sala Eco del ‘decano de la prensa nacional’, estuvo liderado por el reconocido periodista Mario Cortijo Escudero, jefe de Proyectos de Marca de El Comercio; Diego Casabonne Benavides, director de Perú Trail Series; y Juan Carlos Chávez-Fernández (Cake), artista encargado de diseñar toda la identidad visual del circuito.

Diego Casabonne, Juan Carlos Chávez-Fernández, y Mario Cortijo posando junto a las medallas oficiales de la competencia. (Foto: Perú Trail Series)

Durante la presentación, se destacó la importancia de poner en valor nuestro territorio y su rica diversidad, así como de recuperar parte de la historia de nuestros antepasados en una propuesta que también busca convertirse en una experiencia para disfrutar en familia.

“Ir a la naturaleza y enfrentarnos como peruanos a nuestras montañas, a nuestros desiertos, nuestros espacios y recordar que fuimos chasquis. Vamos a estar en Pachacamac, en Asia, en Paracas... a reiterar algo que debe ser punto de unión y de encuentro. Me encanta, además, la idea de que esto se vaya convirtiendo cada vez más en un evento que congregue a las familias, porque la competencia admite espacios para todas las edades en una comunidad que une”, apuntó Cortijo Escudero.

Por su parte, el director de la histórica competencia se refirió a la gran acogida que ha tenido el evento entre la comunidad del trail running, una disciplina que continúa en crecimiento y que también atrae la inversión privada. Asimismo, destacó el compromiso ambiental de la organización y anunció que se mantendrá una importante medida para reducir el impacto de la competencia en el entorno.

“Este año contamos con más de 50 corredores de élite que participan en cada una de nuestras distancias y que, entre ellos, compiten por más de 40 mil soles en efectivo, pensando en potenciar al deportista peruano, mediante la inversión de la empresa privada. Tenemos récord de inscritos con 1250 participantes, mismo número que alcanzamos hace dos años y que logramos tener nuevamente. Estamos bastante entusiasmados de seguir promoviendo el deporte de los incas y llevándolo a un circuito atractivo a las puertas de su casa”, dijo durante la conferencia Casabonne Benavides.

“Desde el año pasado, nosotros hemos dejado de dar botellas en los puntos de hidratación con el objetivo de preservar el medio ambiente y este año se va a mantener. Por tal motivo, es muy importante que cada corredor lleve su propio envase para que se puedan servir en cada punto establecido de las rutas”, añadió el director de la competencia.

CALENDARIO PERÚ TRAIL SERIES 2026-2027

FECHA 1 - PACHACAMAC (15 Nov 2026) - Santuario de Amancay

El arranque. Es loma costera pura, dentro del Área de Conservación Privada de UNACEM.

FECHA 2 - CALANGO (Enero 2027)

La más montañera. Dejas la costa y te metes al valle.

FECHA 3 - ASIA (Marzo 2027) - Lomas de Asia

La más rápida pero la más traicionera por el calor.

GRAN FINAL - PARACAS (24 Abr 2027) - Reserva Nacional de Paracas.

La joya. Doble puntaje, todo se define acá.

La nueva temporada del Perú Trail Series se lleva a cabo gracias al auspicio de Electrolight, Hoka y El Comercio, y cuenta con el apoyo del Santuario de Amancay, Dyfferent, Sportslab, Fisiathlon y Pullman.

Para esta edición, se han confirmado las siguientes distancias: 2 km kids (para niños de entre 5 y 13 años), 6-9 km (desde los 14 años), 10-14 km (desde los 17 años), 20-24 km y 30-35 km.

Perú Trail Series 2026-2027 Como novedad principal, se cuenta con un nuevo campeonato por equipos, diseñado para que los grupos puedan ser reconocidos como tal. Esto traerá interés en las comunidades deportivas, por ser parte del evento como grupo y recibir reconocimientos vinculados a su participación en los eventos. En esta oportunidad el campeonato por equipos será considerado para determinar a la barra más brava que acompañe a cada equipo.

La competencia contará con 1250 participantes y tendrá como protagonistas la camaradería y el compañerismo entre los corredores. En la meta, una batucada y una barra brava acompañarán la llegada de los participantes y animarán a los asistentes.

Una comunidad en crecimiento

Los deportes al aire libre han ganado cada vez más protagonismo. Los participantes valoran el contacto con la naturaleza y la posibilidad de practicar una disciplina tan atractiva como las carreras de montaña, que permiten tanto correr como caminar. Esta modalidad ha experimentado un crecimiento exponencial durante los últimos años.

En 2005 solo se realizaba un evento al año, mientras que hoy se organizan casi cien. El trail running tiene su ADN en nuestra propia cultura, pues sus raíces se remontan a nuestros antepasados, los chasquis, quienes recorrían los caminos del Inca a través de la cordillera y las montañas para comunicarse entre ciudadelas.

Perú Trail Series busca ofrecer a los participantes experiencias al aire libre que les permitan conectar consigo mismos y disfrutar de la naturaleza y de los mágicos paisajes que recorrerán durante las cuatro carreras.

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