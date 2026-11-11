El circuito de carreras de montaña regresa este 15 de noviembre con cuatro fechas, distancias para diferentes edades y más de 1.250 participantes. (Foto: Perú Trail Series)
El circuito de carreras de montaña regresa este 15 de noviembre con cuatro fechas, distancias para diferentes edades y más de 1.250 participantes. (Foto: Perú Trail Series)
Por Redacción EC

Con una concurrida conferencia de prensa realizada en las instalaciones del diario El Comercio, se presentó oficialmente la nueva temporada del Perú Trail Series 2026-2027. La competencia ya inició la cuenta regresiva y tendrá su primera fecha el domingo 15 de noviembre. La expectativa es grande entre la comunidad runner del país y la organización apunta a superar lo conseguido en ediciones anteriores.

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