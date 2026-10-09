El Perú Trail Series 2026/2027 promete ser una edición sin precedentes en una temporada en la que la disciplina ha crecido enormemente tanto en participantes como en anunciantes y público en general que, de a pocos, se va involucrando cada vez más y se suma a una comunidad que se muestra sólida y con aspiraciones sólida de crecimiento.

La temporada 2026/2027 ya tiene fecha de partida: 15 de noviembre en Pachacamac. Ahí arranca todo. Después la caravana del trail se mueve al sur: Calango, Asia y el cierre que todos esperan, el 24 de abril en Paracas.

Cuatro carreras. Cuatro terrenos distintos. Si nunca has corrido trail, este es el circuito para empezar: puedes elegir entre 7K para probar, 13K para engancharte, 21K para aumentar la intensidad y 32K para los que ya están mucho más acostumbrados a este tipo de superficies. Además, si tienes hijos, hay 2K para niños.

CALENDARIO PERÚ TRAIL SERIES 2026-2027

Fecha oficiales de la competencia

Fecha 1: Pachacamac, 15 de noviembre.

Fecha 2: Calango, 17 de enero.

Fecha 3: Asia, 14 de marzo.

Fecha Final: Paracas, 24 de abril.

FECHA 1 - PACHACAMAC (15 Nov 2026) - Santuario de Amancay

El arranque. Es loma costera pura, dentro del Área de Conservación Privada de UNACEM.

FECHA 2 - CALANGO (Enero 2027)

La más montañera. Dejas la costa y te metes al valle.

FECHA 3 - ASIA (Marzo 2027) - Lomas de Asia

La más rápida pero la más traicionera por el calor.

GRAN FINAL - PARACAS (24 Abr 2027) - Reserva Nacional de Paracas. La joya. Doble puntaje, todo se define acá.

Para este año, hay dos cosas que cambian la historia del campeonato

Primero, el dinero. Son 40 mil soles en premios. Y no solo para los élite de siempre. En esta ocasión se reparte igual entre hombres y mujeres, entre todas las distancias. Si corres 10K o 30K, vale lo mismo.

Segundo, ya no corres solo. Llega el campeonato por equipos. Por primera vez tu club, tu gente, tu mancha de entreno suma puntos junta. Gana el equipo más constante, no solo el más rápido.

Además, existe un dato más que relevante y es que casi la mitad de participantes ahora son mujeres: 46%. Hace solo unos tres años atrás apenas eran el 22%. El trail peruano lo están liderando ellas.

Cabe mencionar que no solo es solo competir. Cada fecha y recorrido viene con su ‘Full Day’ para reconocer ruta, con su Mi Primer Trail para los que tienen miedo de perderse y con su Corre & Limpia para devolverle algo al cerro que nos presta el camino.