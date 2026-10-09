Esta edición contará con la participación del 46% de mujeres. Hace solo unos tres años atrás apenas eran el 22%. El trail peruano lo están liderando ellas.
Esta edición contará con la participación del 46% de mujeres. Hace solo unos tres años atrás apenas eran el 22%. El trail peruano lo están liderando ellas.
Por Redacción EC

El Perú Trail Series 2026/2027 promete ser una edición sin precedentes en una temporada en la que la disciplina ha crecido enormemente tanto en participantes como en anunciantes y público en general que, de a pocos, se va involucrando cada vez más y se suma a una comunidad que se muestra sólida y con aspiraciones sólida de crecimiento.

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