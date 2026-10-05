La temporada 2026/2027 de Perú Trail Series tendrá 4 carreras entre noviembre y abril pero además, diversas actividades en paralelo. (Foto: Perú Trail Series)
La temporada 2026/2027 de Perú Trail Series tendrá 4 carreras entre noviembre y abril pero además, diversas actividades en paralelo. (Foto: Perú Trail Series)
/ Francisco Palomino V.
Por Redacción EC

El trail running prepara una nueva temporada en el Perú con cuatro carreras que llevarán a los participantes por lomas costeras, caminos de montaña y escenarios naturales de gran atractivo. El Perú Trail Series 2026/2027 comenzará el 15 de noviembre en Pachacamac y tendrá su gran definición el 24 de abril en Paracas, en un campeonato que repartirá S/40 mil en premios y que también buscará seguir ampliando la comunidad de este deporte.

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