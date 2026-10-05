El trail running prepara una nueva temporada en el Perú con cuatro carreras que llevarán a los participantes por lomas costeras, caminos de montaña y escenarios naturales de gran atractivo. El Perú Trail Series 2026/2027 comenzará el 15 de noviembre en Pachacamac y tendrá su gran definición el 24 de abril en Paracas, en un campeonato que repartirá S/40 mil en premios y que también buscará seguir ampliando la comunidad de este deporte.

La nueva temporada del Perú Trail Series tendrá cuatro fechas entre noviembre y abril, con competencias en Pachacamac, Calango, Asia y Paracas. El circuito contempla distancias de 6-9 km, 10-14 km, 20-24 km y 30-35 km, además de una carrera de 2 km para niños de entre 5 y 13 años.

Uno de los principales cambios será el incremento de la bolsa de premios hasta S/40 mil, distribuida de manera equitativa entre damas y varones y entre las diferentes distancias. La organización también incorporará un campeonato por equipos, una modalidad pensada para reconocer la participación colectiva de las comunidades deportivas que formen parte de las distintas jornadas.

El deporte ha tenido una evolución considerable en la participación del genero femenino, pasando de 22% en 2022 a 46% en 2025-2026. (Foto: Perú Trail Series)

La competencia no se limitará a las cuatro carreras. El Perú Trail Series también contempla actividades paralelas como Mi Primer Trail, Full Days y Corre & Limpia, propuestas orientadas a acercar a nuevos participantes a las carreras de montaña y, al mismo tiempo, promover el contacto con la naturaleza y su preservación.

Cuatro escenarios para poner a prueba los límites de los competidores

La primera parada será el Pachacamac Trail, programado para el 15 de noviembre en el Santuario de Amancay, en las Lomas de Pachacamac. El recorrido pasará por el complejo arqueológico de Pueblo Viejo y por un área de conservación privada. La organización espera alrededor de 1.200 participantes en esta jornada, que también se caracteriza por el ambiente de camaradería en la llegada.

El 17 de enero será el turno de Calango. Allí, los corredores atravesarán un conjunto de lomas costeras que protegen la ciudadela preinca de Lapa Lapa, en Cañete. El escenario propone una experiencia vinculada directamente con la naturaleza y con las características propias de las carreras de montaña.

La tercera fecha llegará el 14 de marzo a las Lomas de Asia. La organización la considera la más exigente de las tres primeras jornadas debido al intenso sol y las altas temperaturas propias de la temporada. Sus senderos recorren las lomas costeras y se internan hacia la sierra central limeña.

Paracas definirá a los campeones

La temporada llegará a su momento decisivo el 24 de abril con el Paracas Trail, carrera que definirá a los campeones y permitirá disputar el pozo de S/40 mil. El recorrido ofrecerá la posibilidad de conocer sectores de la reserva a través de caminos cerrados al público. Además, la organización señala que sus rutas son más corribles y compactas, por lo que también pueden ser afrontadas caminando.

Para acceder a los premios de la temporada, los participantes deberán competir como mínimo en dos de las tres fechas clasificatorias, ubicarse dentro del Top 30 de cada fecha en la que participen y correr la gran final. El campeonato tomará en cuenta los dos mejores resultados de las jornadas clasificatorias y el resultado de Paracas, que tendrá doble puntaje.

Se incrementan los premios a 40 mil soles en efectivo, en cantidades equitativas entre ambos géneros distribuidas entre todas sus distancias. (Foto: Perú Trail Series) / Dickens Rondan

Sistema de clasificación para acceder a los premios económicos Para ser elegibles a los premios, los corredores deberán cumplir con lo siguiente:

Participar en mínimo 2 de las 3 fechas clasificatorias.

Quedar entre los TOP 30 en cada fecha que corran.

Participar en la final del campeonato.

Para determinar a los campeones, se considerará los 2 mejores resultados de las fechas clasificatorias, más el resultado de la final que tiene doble puntaje.

Una comunidad que busca nuevos corredores

El crecimiento del trail running también se refleja en la expansión de sus competencias en el país. Según la información proporcionada por la organización, en 2005 existía un solo evento anual de esta modalidad, mientras que actualmente se realizan cerca de cien. El Perú Trail Series busca aprovechar ese crecimiento para convocar no solo a corredores de montaña, sino también a maratonistas, senderistas, caminantes y otros deportistas interesados en salir de su zona de confort.

El calendario completo comenzará con Pachacamac el 15 de noviembre, continuará en Calango el 17 de enero y Asia el 14 de marzo, antes de cerrar con la final en Paracas el 24 de abril. Las inscripciones tendrán tres etapas de precios: Preventa I, Preventa II y Precios Finales, con tarifas que aumentarán conforme se acerque el periodo regular.

Calendario Campeonato Perú Trail Series Fecha 1: Pachacamac, 15 de noviembre.

Fecha 2: Calango, 17 de enero.

Fecha 3: Asia, 14 de marzo.

Fecha Final: Paracas, 24 de abril.