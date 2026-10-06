La próxima parada de Rosalía Zegarra será Sobrescobio Redes Trail en Asturias, España. (Foto: difusión)
La próxima parada de Rosalía Zegarra será Sobrescobio Redes Trail en Asturias, España. (Foto: difusión)
Por Redacción EC

Rosalía Zegarra sigue acercándose a uno de sus grandes objetivos de la temporada. La atleta cajamarquina, integrante del CIVA Endurance Club, escaló hasta la sexta posición del ranking general del Merrell Skyrunner World Series, uno de los principales circuitos internacionales de trail running, y acumula 343 puntos tras su reciente participación en el País Vasco, España.

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