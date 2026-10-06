Rosalía Zegarra sigue acercándose a uno de sus grandes objetivos de la temporada. La atleta cajamarquina, integrante del CIVA Endurance Club, escaló hasta la sexta posición del ranking general del Merrell Skyrunner World Series, uno de los principales circuitos internacionales de trail running, y acumula 343 puntos tras su reciente participación en el País Vasco, España.

El salto en la clasificación llegó luego de su actuación en la Gorbeia Suzien, disputada el pasado 26 de septiembre sobre un exigente recorrido de 32 kilómetros. En una competencia de alto nivel, la española Sara Alonso se quedó con la victoria y estableció un récord histórico para la prueba, mientras que la rumana Denisa Dragomir y la británica Natalie Beadle completaron el podio.

Zegarra cruzó la meta en el puesto 13, un resultado de gran valor competitivo frente a algunas de las principales exponentes del trail mundial. Con esta actuación, la corredora peruana sumó los puntos necesarios para consolidarse en la parte alta de la clasificación y quedar cada vez más cerca de la definición de la temporada.

“Enfrentarse a las mejores del mundo en una prueba tan mítica y técnica como la Gorbeia Suzien exige dar el 100% en cada pendiente. Ha sido una competencia muy dura. Estamos muy cerca de concretar el gran objetivo de clasificar a la final de noviembre”, señaló Zegarra después de la competencia.

El próximo desafío será en Asturias

La siguiente estación en el camino de la atleta peruana será Sobrescobio Redes Trail, en Asturias, España. La competencia se disputará el próximo 24 de octubre y contará con un recorrido de 32 kilómetros y un desnivel positivo de 2.100 metros, por lo que representará una nueva prueba de exigencia antes de la definición del circuito.

Con su ascenso hasta el sexto lugar del ranking general y 343 puntos acumulados, Zegarra se mantiene firme en la lucha por uno de los cupos para la gran final del Merrell Skyrunner World Series. La clasificación será determinante en las próximas semanas, con las mejores atletas del circuito buscando asegurar su presencia en la última carrera.

El objetivo: estar entre las 20 mejores

La gran final está programada para el próximo 7 de noviembre en la Marato dels Dements, en Castellón, España. A esta instancia accederán exclusivamente las 20 mejores atletas del mundo, por lo que la corredora del CIVA Endurance Club afrontará sus próximos compromisos con la posibilidad de asegurar matemáticamente su clasificación.

Para Zegarra, la cita de Asturias será entonces una oportunidad clave para seguir sumando puntos y cerrar su recorrido internacional con la clasificación a la gran final. La atleta peruana ya demostró en el País Vasco que puede competir al más alto nivel y ahora buscará completar el último tramo de una temporada que la tiene entre las protagonistas del circuito mundial.