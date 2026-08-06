José Manuel Quispe selló una actuación memorable en territorio norteamericano al obtener el segundo lugar en la exigente Beast of Big Creek. (Foto: Guaresti / Skyrunner World Series)
José Manuel Quispe selló una actuación memorable en territorio norteamericano al obtener el segundo lugar en la exigente Beast of Big Creek. (Foto: Guaresti / Skyrunner World Series)
Por Redacción EC

José Manuel Quispe dio un nuevo paso en una temporada memorable al obtener el segundo lugar en la exigente Beast of Big Creek, disputada en Estados Unidos. El resultado no solo le permitió subir al podio, sino también asegurar oficialmente su clasificación a la gran final de la Merrell Skyrunner World Series, donde competirán los mejores exponentes del skyrunning a nivel mundial.

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