José Manuel Quispe dio un nuevo paso en una temporada memorable al obtener el segundo lugar en la exigente Beast of Big Creek, disputada en Estados Unidos. El resultado no solo le permitió subir al podio, sino también asegurar oficialmente su clasificación a la gran final de la Merrell Skyrunner World Series, donde competirán los mejores exponentes del skyrunning a nivel mundial.

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El integrante del CIVA Endurance Club compitió en las faldas del monte Ellinor, en el estado de Washington, escenario de la única fecha del circuito mundial de skyrunning que se disputa en Norteamérica. Gracias a este resultado, el arequipeño obtuvo el boleto para la Marató dels Dements, en España, competencia que reunirá únicamente a los 20 mejores corredores del planeta.

La carrera se desarrolló sobre un recorrido de 22 kilómetros con 1.600 metros de desnivel positivo acumulado, considerado uno de los más exigentes del calendario internacional. Los participantes afrontaron senderos boscosos, ascensos de gran dificultad y crestas rocosas expuestas por encima de la línea de árboles, en un trazado que puso a prueba la resistencia, la técnica y la fortaleza física de todos los competidores.

Quispe ejecutó una sólida estrategia de carrera para mantenerse entre los líderes en los sectores más complicados del recorrido. El peruano registró un tiempo de 2h 09m 42s, ubicándose en el segundo lugar, solo por detrás del estadounidense Morgan Elliott (2h 05m 27s), mientras que el italiano Daniel Antonioli (2h 10m 45s) completó el podio masculino.

Además del podio, el resultado tuvo un valor estratégico para el ranking mundial, ya que la prueba otorgó un puntaje de 1.5 veces el habitual. Esto fortalece la posición de José Manuel Quispe en la clasificación general, luego de una temporada en la que ya había conseguido importantes victorias en Chile, Argentina, Ecuador y Perú. Asimismo, significó un regreso exitoso a Estados Unidos, país donde en 2018 logró ubicarse entre los diez mejores de la histórica Pikes Peak Marathon.

“Conseguir el segundo puesto frente a corredores de tanto nivel y asegurar formalmente el cupo a la Marató dels Dements nos llena de orgullo. Este logro va para todo el Perú y para quienes siempre confían en nuestro esfuerzo”, declaró José Manuel Quispe tras cruzar la línea de meta.

Desde el CIVA Endurance Club destacaron que este resultado reafirma su compromiso de seguir respaldando a los deportistas nacionales para que representen al Perú en los escenarios internacionales de mayor exigencia. Además, hicieron un llamado a la empresa privada para sumarse al impulso del trail running y el skyrunning en el país, disciplinas que continúan ganando protagonismo gracias a los logros de atletas peruanos en el circuito mundial.

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