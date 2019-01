Playlist runner: Diez canciones que animarán tu entrenamiento

Según la ciencia, escuchar música estimula partes de nuestro cerebro como el hipotálamo, produciendo la liberación de dopamina. Y si entrenamos bajo los efectos de este neurotransmisor, el resultado será una sesión de running llena de alegría, relajo y satisfacción.

Esto lo comprobó una investigación de la revista especializada The Journal of Strength, la cual demostró que escuchar música antes de una carrera de entrenamiento o una 5K te ayuda a animarte y prepararte mejor. Todo esto se consiguió gracias a que la música activó la corteza prefrontal del cerebro, mejorando el rendimiento de cada runner.

“Nosotros utilizamos la música durante los entrenamientos de velocidad o cuando hacemos el funcional en grupo”, menciona Karina Carrasco, de Wayra Team. De la misma manera, Alejandra Larraín, de Perú Runners, señala que prefiere escuchar música cuando le toca un entrenamiento a solas. “Las canciones con buen beat pueden ayudarme a mantener velocidades intensas por más tiempo”.

Aquí te dejamos diez canciones y mezclas que, según ambas atletas, te ayudarán en tu entrenamiento runner este verano.

1. Only One

2. High to hell

3. What You Know

4. Respect

5. Worst Nites

6. Power Running Dj 2018

7. She’s a runner

8. New Running Training and Jogging

9. Banquet

10. How Deep is your Love