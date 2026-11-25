¿El desayuno que consumes antes de salir a entrenar es el mismo que necesitas para correr una competencia? La respuesta depende del objetivo de la jornada. En sesiones habituales de menos de 90 minutos, la alimentación puede incluir proteínas completas, grasas saludables y carbohidratos complejos. En cambio, para un fondo largo o una carrera, la estrategia requiere algunos ajustes.

Janeth Pérez García, nutricionista funcional-deportiva, recomienda que el desayuno de un entrenamiento largo sea exactamente el mismo que se utilizará el día de la competencia. La idea es entrenar también al sistema digestivo y comprobar que los alimentos elegidos se toleran bien. En esos casos, plantea una preparación baja en fibra y grasa, con prioridad en los carbohidratos.

La diferencia se encuentra en la composición del plato. Para las sesiones cotidianas, la especialista considera opciones como huevos o yogur griego, palta o frutos secos, avena integral y fruta entera. Para los fondos y las competencias, en cambio, aconseja moderar estos alimentos y priorizar preparaciones de fácil digestión.

Si la largada es temprano, la estrategia comienza tres días antes

Cuando una carrera empieza al amanecer, levantarse unas horas antes no siempre es suficiente. La organización de los horarios debe comenzar con anticipación. “Las carreras pueden iniciar muy temprano, pero la estrategia arranca al menos tres días antes ajustando poco a poco el reloj biológico para acostarte y cenar más temprano”, recomienda la experta en nutrición deportiva.

Para la víspera, plantea cenar alrededor de las 6 de la tarde y acostarse temprano. Así, el corredor puede levantarse entre las 3:30 y las 4 de la mañana, con aproximadamente dos horas disponibles para desayunar, hacer la digestión e ir al baño antes de la partida.

Si a esa hora no tiene apetito para consumir alimentos sólidos, propone una preparación líquida con 100 gramos de camote sancochado, medio plátano, el zumo de dos naranjas y una cucharada de miel. Esta mezcla aporta cerca de 70 gramos de carbohidratos. Si se necesita una cantidad mayor, puede acompañarse con pan blanco y mermelada.

Hay una práctica que la nutricionista desaconseja, especialmente cuando se busca resolver a última hora la falta de desayuno: “Lo que sí no recomiendo es tomarse un gel energético diez o quince minutos antes de partir como salvavidas de último minuto; al ser glucosa muy concentrada sin suficiente agua, puede generar un fenómeno de hiperosmolaridad en el intestino que termina en cólicos, gases o diarrea, además de saturar prematuramente tus receptores antes de empezar la reposición en ruta”.

Si el corredor no tolera alimentos sólidos, la alternativa que plantea es tomar a sorbos una bebida isotónica o un suplemento líquido de carbohidratos hasta la largada.

Los errores que afectan el rendimiento y la recuperación

Uno de los errores frecuentes es iniciar un fondo exigente o una competencia en ayunas. “Aunque entrenar ocasionalmente con bajas reservas en sesiones suaves puede estimular cierta flexibilidad metabólica, hacerlo en un fondo exigente o en carrera compromete el rendimiento, acelera la fatiga y aumenta el riesgo de colapso”, advierte la especialista detrás de Nutrición con Janeth.

También señala que algunos corredores trasladan al desayuno de competencia los hábitos de una comida cotidiana, incorporando demasiada palta, semillas, frutos secos o varios huevos. Otro error es intentar completar toda la carga de carbohidratos con un plato abundante de pasta muy tarde la noche anterior, lo que puede provocar pesadez e interrumpir el descanso.

Pero, ¿qué sucede cuando termina el esfuerzo y el corredor no siente hambre? Durante una actividad intensa ocurre una redistribución del flujo sanguíneo conocida como vasoconstricción esplácnica. La sangre se concentra en los músculos activos y en la piel, por lo que disminuye temporalmente la actividad del sistema digestivo. Este proceso también suprime la grelina, hormona relacionada con la sensación de apetito.

Por esa razón, la nutricionista explica que no es necesario forzar una comida sólida inmediatamente después de cruzar la meta, siempre que se cubran los requerimientos nutricionales durante las horas siguientes. “Por eso, no hace falta obligarse a comer un plato sólido apenas cruzas la meta si el estómago está cerrado, siempre que dentro de las siguientes cuatro horas y a lo largo del día cubras todo tu requerimiento nutricional”, precisa.

La recuperación, sin embargo, no debe descuidarse. Janeth Pérez explica que el entrenamiento intenso genera un estrés agudo beneficioso conocido como hormesis, que produce microrroturas musculares, radicales libres y una alteración pasajera en la permeabilidad intestinal. Para que ese estímulo se convierta en adaptación y no en desgaste, la alimentación debe aportar los nutrientes necesarios para reparar y reponer.

Su recomendación es incluir entre 20 y 30 gramos de proteína de buena calidad por comida. Esa cantidad puede encontrarse, como referencia, en 120 gramos de pollo, pavo, pescado o carne de res; una lata de conserva de atún; tres huevos; 200 gramos de yogur proteico o una medida de suplemento de proteína.

A ello se deben sumar carbohidratos como papa, camote, arroz, quinua o fruta para reponer el glucógeno muscular. La especialista también aconseja consumir antioxidantes mediante frutas y verduras variadas, además de fibra prebiótica y grasas saludables como aceite de oliva o pescados azules para cuidar la microbiota intestinal y favorecer la producción de ácidos grasos de cadena corta. Finalmente, recomienda incorporar alimentos ricos en hierro acompañados de vitamina C.

La nutricionista recuerda que el objetivo no es solamente recuperarse del cansancio inmediato, sino darle al organismo los recursos para adaptarse al entrenamiento. Como resume, “la recuperación no empieza cuando te da hambre, sino en el mismo instante en que terminas de correr”.