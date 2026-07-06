Fueron más de ocho horas de competencia las que los hicieron inmortales en el deporte nacional. Remigio y Jhon Huamán, padre e hijo quienes llevan toda una vida dedicados al deporte, tuvieron una recompensa que va más allá de ganar un torneo o una medalla. Los destacados runners ganaron juntos, el último sábado 4 de julio, la primera edición de los 70K del Ultra Trail Cordillera Blanca 2026.

En un emocionante momento, tras mucho esfuerzo durante cada paso de la exigente ruta, decidieron cruzar la línea de meta juntos, con el amor y respeto que se tienen uno al otro, factor que los mantiene en lo más alto del trail running, disciplina que va creciendo con el pasar de los años en nuestro país.

Ambos recorrieron algunos de los paisajes más imponentes de la Cordillera Blanca, atravesando senderos de alta montaña, pasos sobre los 4,500 metros de altitud y exigentes ascensos, que pusieron a prueba tanto la resistencia física como la fortaleza mental de cada competidor.

“Estoy muy feliz por este resultado, pero sobre todo por haber podido compartir este momento con mi hijo. Cruzar la meta juntos tiene un significado muy especial para nosotros, porque representa todo el esfuerzo, sacrificio y trabajo que hemos construido durante tantos años como familia”, dijo el destacado deportista nacional Remigio Huamán.

“Compartir esta victoria con mi papá es algo muy especial para mí. Es un orgullo poder correr a su lado y seguir creciendo juntos en este deporte”, expresó Jhon Huamán.

El tiempo oficial alcanzado fue de 8 horas, 42 minutos y 50 segundos, liderando la clasificación general masculina desde los tramos iniciales de la competencia. El tercer lugar fue para el también peruano Irvin Llacta, quien registró un tiempo de 9 horas, 29 minutos y 00 segundos, completando el podio de la histórica primera edición de los 70 kilómetros.

Es importante mencionar que Remigio, considerado uno de los máximos referentes del trail running peruano, continúa impulsando el crecimiento del Team Huamán, integrado por sus hijos, quienes hoy también destacan en competencias nacionales e internacionales de atletismo y carreras de montaña.

El Ultra Trail Cordillera Blanca es considerado uno de los eventos de montaña más importantes del Perú y Sudamérica. Su edición 2026 reunió a cientos de corredores nacionales e internacionales que enfrentaron rutas técnicas de alta montaña dentro del entorno natural de la Cordillera Blanca, consolidando a Huaraz como uno de los principales destinos para el trail running en la región.

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