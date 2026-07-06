Jhon y Remigio Huamán hicieron historia en los 70K del Ultra Trail Cordillera Blanca. (Foto: difusión)
Jhon y Remigio Huamán hicieron historia en los 70K del Ultra Trail Cordillera Blanca. (Foto: difusión)
Por Redacción EC

Fueron más de ocho horas de competencia las que los hicieron inmortales en el deporte nacional. Remigio y Jhon Huamán, padre e hijo quienes llevan toda una vida dedicados al deporte, tuvieron una recompensa que va más allá de ganar un torneo o una medalla. Los destacados runners ganaron juntos, el último sábado 4 de julio, la primera edición de los 70K del Ultra Trail Cordillera Blanca 2026.

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