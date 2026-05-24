Por Redacción EC

Con bastante ilusión y deportividad, Nuestra capital se convirtió en el centro del deporte al recibir a los mejores atletas en la Maratón adidas Rímac Lima 42K, evento que generó bastante expectativa, La competencia estuvo certificada por la Asociación Mundial de Atletismo (World Athletics), la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia (AIMS), y la Federación Deportiva Peruana de Atletismo (FDPA).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.