Con bastante ilusión y deportividad, Nuestra capital se convirtió en el centro del deporte al recibir a los mejores atletas en la Maratón adidas Rímac Lima 42K, evento que generó bastante expectativa, La competencia estuvo certificada por la Asociación Mundial de Atletismo (World Athletics), la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia (AIMS), y la Federación Deportiva Peruana de Atletismo (FDPA).

Ganadores

El atleta keniano Mburu Muiruri se quedó con el primer lugar de la Maratón adidas Rímac Lima 42K. El corredor de 35 años hizo una marca de 2:10:21. En tanto, en la rama femenina, Aberash Robi, etíope de 30 años, se consagró con un tiempo de 2:27:30, a un ritmo de 3:30 min/km.

¡Se completó el podio de la Maratón Adidas Rímac Lima 42K de hombres! El atleta keniano Mburu Muiruri se quedó con el primer lugar de la competencia tras una exigente jornada llena de emoción, resistencia y esfuerzo por las calles de Lima. 🏃🏅



🖥️ 𝑀𝑖́𝑟𝑎𝑙𝑜 𝐸𝑁 𝑉𝐼𝑉𝑂… pic.twitter.com/bTAXLH2uSh — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) May 24, 2026





Resultados 42K masculino

Resultados 42K femenino

Resultados 21K masculino





Resultados 21K femenino

Mira los resultados completos de la Maratón adidas Rímac Lima 42K entrando aquí.

Estas fueron las rutas 21K y 42K

Premios en efectivo

Además de la gloria deportiva y las medallas conmemorativas, los integrantes del podio en la maratón recibirán importantes cantidades de dinero en efectivo.

El primer lugar ganará hasta S/ 40,000 tanto para damas como varones. Por su parte, el segundo lugar recibirá S/ 20,000 y la medalla de bronce, de ambas categorías S/ 10,000.

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