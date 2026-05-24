Con bastante ilusión y deportividad, Nuestra capital se convirtió en el centro del deporte al recibir a los mejores atletas en la Maratón adidas Rímac Lima 42K, evento que generó bastante expectativa, La competencia estuvo certificada por la Asociación Mundial de Atletismo (World Athletics), la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia (AIMS), y la Federación Deportiva Peruana de Atletismo (FDPA).
Con bastante ilusión y deportividad, Nuestra capital se convirtió en el centro del deporte al recibir a los mejores atletas en la Maratón adidas Rímac Lima 42K, evento que generó bastante expectativa, La competencia estuvo certificada por la Asociación Mundial de Atletismo (World Athletics), la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia (AIMS), y la Federación Deportiva Peruana de Atletismo (FDPA).
El atleta keniano Mburu Muiruri se quedó con el primer lugar de la Maratón adidas Rímac Lima 42K. El corredor de 35 años hizo una marca de 2:10:21. En tanto, en la rama femenina, Aberash Robi, etíope de 30 años, se consagró con un tiempo de 2:27:30,a un ritmo de 3:30 min/km.
¡Se completó el podio de la Maratón Adidas Rímac Lima 42K de hombres! El atleta keniano Mburu Muiruri se quedó con el primer lugar de la competencia tras una exigente jornada llena de emoción, resistencia y esfuerzo por las calles de Lima. 🏃🏅
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más