Rosalía Zegarra completó la destacada participación nacional cruzando la meta en el 12º lugar de la categoría femenina. (Foto: difusión)
Rosalía Zegarra completó la destacada participación nacional cruzando la meta en el 12º lugar de la categoría femenina. (Foto: difusión)
Por Redacción EC

La atleta peruana Rosalía Zegarra cerró una temporada destacada en el trail running internacional al ubicarse entre las 10 mejores del mundo en el Merrell Skyrunner World Series 2026. La deportista cajamarquina alcanzó el décimo puesto del ranking femenino, con 349 puntos, y compartió protagonismo en la competencia con su compañero del Team CIVA Endurance Club, José Manuel Quispe, quien se consagró subcampeón mundial.

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