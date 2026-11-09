La atleta peruana Rosalía Zegarra cerró una temporada destacada en el trail running internacional al ubicarse entre las 10 mejores del mundo en el Merrell Skyrunner World Series 2026. La deportista cajamarquina alcanzó el décimo puesto del ranking femenino, con 349 puntos, y compartió protagonismo en la competencia con su compañero del Team CIVA Endurance Club, José Manuel Quispe, quien se consagró subcampeón mundial.

Zegarra cruzó la meta en el puesto 12 de la categoría femenina de la Marató dels Dements, con un tiempo de 6 horas, 1 minuto y 35 segundos. La competencia, considerada una de las más exigentes del calendario, puso a prueba la resistencia de los participantes y marcó el cierre de una temporada en la que la peruana consiguió consolidarse entre las mejores exponentes de esta disciplina.

“Ha sido una carrera muy dura, muy disputada y definitivamente una de las más difíciles que he enfrentado. Estoy muy feliz de haber conseguido el gran objetivo de ubicarme entre las 10 mejores del mundo en el ranking final”, expresó Rosalía tras cruzar la meta.

Con este resultado, la deportista alcanzó el Top 10 histórico de la competencia y coronó una temporada destacada en las carreras de montaña. Su desempeño también contribuyó a la participación del Team CIVA Endurance Club en el circuito internacional, que respaldó a sus atletas durante una exigente campaña deportiva.

José Manuel Quispe se consagra subcampeón mundial

¡Histórico! José Manuel Quispe se corona subcampeón mundial del Merrell Skyrunner World Series 2026.

La participación peruana en la Gran Final también tuvo como protagonista a José Manuel Quispe, compañero de equipo de Zegarra, quien se consagró subcampeón mundial del circuito tras alcanzar el octavo puesto en la Marató dels Dements. El corredor arequipeño completó los 42 kilómetros y 3.900 metros de desnivel positivo en 4 horas, 13 minutos y 59 segundos, en un recorrido técnico por la Serra d’Espadà.

Con este resultado, Quispe sumó 90 puntos y alcanzó un total de 568 en el ranking final. Así, aseguró el segundo lugar de la clasificación mundial, detrás del español Manu Merillas, campeón con 647 unidades, y por delante del francés Frédéric Tranchand, tercero con 563 puntos. La diferencia entre el peruano y el francés fue de apenas cinco unidades.

“Ha sido una carrera durísima, muy técnica y luchada de principio a fin, pero dejamos todo en la montaña para lograr el objetivo. Confirmar este subcampeonato mundial es la recompensa a muchísimo sacrificio durante todo el año. Este gran logro va para todo el Perú, para mi querida Arequipa y, de manera muy especial, para mi gente de Ayahuasi, Alca y La Unión, que siempre me acompaña en cada kilómetro”, señaló el atleta de 38 años.

El subcampeonato representa la tercera participación de Quispe en la Gran Final del circuito y confirma su crecimiento en la élite del trail running. En 2024 terminó noveno en la final y octavo en el ranking mundial; en 2025 alcanzó el cuarto puesto en la última prueba y el séptimo lugar de la clasificación general. Este año construyó su campaña con cuatro victorias en Chile, Argentina, Ecuador y Perú, además de un segundo puesto en la Beast of Big Creek, en Estados Unidos.

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