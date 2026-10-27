Rosalía Zegarra, destacada deportista nacional e integrante del team CIVA Endurance Club, cerró con éxito su exigente gira europea tras firmar una actuación sobresaliente en la prestigiosa Sobrescobio Skyrace, disputada en Asturias, España.

Frente a un pelotón de élite mundial, Zegarra ratificó su jerarquía al cruzar la meta en la sexta posición con un tiempo oficial de 3:41:07. La exigente prueba combinó 30 kilómetros de recorrido y 2,100 metros de desnivel positivo, desafiando los frondosos bosques asturianos, en una competencia cuyo podio femenino fue liderado por la española Sara Alonso, seguida por sus compatriotas Greta Garcia y Patricia Pineda.

Con los puntos sumados en esta dura prueba, Rosalía Zegarra asciende y se afianza en la séptima posición del ranking general del Merrell Skyrunner World Series con un total de 349 puntos, ratificando su lugar indiscutible entre las mejores atletas del planeta, sellando matemáticamente su clasificación a la gran final del circuito mundial.

“Dejar el nombre del Perú y de Cajamarca en el Top 6 de una carrera tan legendaria y técnica como la Sobrescobio Skyrace es un sueño cumplido. Veníamos trabajando muy duro con el team CIVA Endurance Club para conseguir el pase oficial a la gran final”, declaró la deportista cajamarquina.

“Mi primer top 10 aquí en Europa, muy contenta con este resultado bajando mi tiempo 30 minutos del año anterior, una carrera muy rápida y de mucho nivel. Desde el inicio salí rapido para consolidar posiciones en los senderos angostos, luego mantenerme firme y seguir avanzando puestos a la mitad de carrera, y luego solo quedaba disfrutar y apretar un poco más al final. Gracias a mi coach Andrés Olivera. Seguimos avanzando”, escribió en su cuenta de Instagram.

Este desempeño le otorga el boleto directo a la instancia más exclusiva del año: el esperado SkyMasters, carrera final del circuito, que reunirá a las 20 mejores competidoras del mundo en la emblemática Maratón dels Dements, programada para disputarse sobre 42,5 kilómetros en la provincia de Castellón, España, el próximo 7 de noviembre.

El team CIVA Endurance Club celebra este hito histórico. Tanto Rosalía Zegarra como José Manuel Quispe ya se encuentran instalados en la gran final, buscando dejar en lo más alto la bandera del Perú en la máxima cita internacional de la montaña.

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