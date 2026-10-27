Con los puntos sumados en su gira europea, asciende y se afianza en la séptima posición del ranking general del Merrell Skyrunner World Series con un total de 349 puntos.
Con los puntos sumados en su gira europea, asciende y se afianza en la séptima posición del ranking general del Merrell Skyrunner World Series con un total de 349 puntos.
Por Redacción EC

Rosalía Zegarra, destacada deportista nacional e integrante del team CIVA Endurance Club, cerró con éxito su exigente gira europea tras firmar una actuación sobresaliente en la prestigiosa Sobrescobio Skyrace, disputada en Asturias, España.

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