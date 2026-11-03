La bandera peruana flameará este fin de semana en la gran final de las Merrell Skyrunner World Series, que se disputará en la brutal y mítica carrera de 42 kilómetros Marató dels Dements en Castellón, España. Rosalía Zegarra y José Manuel Quispe, integrantes del Team CIVA Endurance Club, cruzaron fronteras y por mérito propio estarán corriendo ante la élite del trail running.

José Manuel Quispe se presenta en la gran final con la chapa de candidato absoluto. El corredor arequipeño originario de Ayahuasi está instalado firmemente en el primer lugar del ranking general masculino con 450 puntos, tras construir una temporada de ensueño a punta de victorias memorables en cuatro pruebas más exigentes del circuito: 4 Refugios (Argentina), Andes Mountain Skyrace (Chile), Ibarra Skyrace (Ecuador) y la Cordillera Blanca Skyrace (Perú), sumando además su gran segundo puesto en la carrera Beast of Big Creek en Estados Unidos y un ritmo demoledor.

Con una jerarquía impresionante frente a los mejores corredores del planeta, Quispe llega a Dements con los galones necesarios y amplias posibilidades para pelear por el título mundial.

​“Vamos a dejarlo todo en la montaña y a luchar metro a metro hasta el final. Llegamos en un gran momento y nuestro objetivo es dejar el nombre del Perú y de mi querida Arequipa en lo más alto del podio mundial. Vamos con todo por esta alegría para nuestra gente”, expresó José Manuel que el año pasado obtuvo el cuarto puesto en la final.

Por su parte, Rosalía Zegarra selló una temporada consagratoria bajo los colores del CIVA Endurance Club. La corredora cajamarquina proveniente del distrito de San Miguel se instaló firmemente en el séptimo puesto del ranking general femenino con un total de 349 puntos, ratificando su extraordinario nivel tras coronarse campeona en la Andes Mountain Skyrace (Chile), además de sumar importantes podios y ubicaciones en el top 10 en las diversas y exigentes pruebas del circuito mundial donde participó este año.

“Voy por mi segunda final en este circuito mundial con el corazón lleno de gratitud y determinación. Prometo dejarlo todo en cada kilómetro de esta carrera, pensando en todas las personas que han confiado en mí”, expresó con emoción la destacada atleta nacional.

Final única en Dements

La gran batalla final tendrá lugar en la exigente Marató dels Dements, una carrera de supervivencia física y mental de 42 kilómetros de distancia y unos imponentes 3,903 metros de desnivel positivo que se disputa entre los municipios de Eslida y Aín, en plena Sierra de Espadán (provincia de Castellón, Comunidad Valenciana, España).

Es una prueba mundialmente famosa por sus desniveles vertiginosos, sus crestas rocosas técnicas, tramos aéreos con pasos de cuerda y una extrema exigencia técnica que pone a prueba la destreza absoluta en la montaña.

El CIVA Endurance Club mantiene firme su compromiso de sumar esfuerzos y brindar los recursos necesarios para que estos atletas sigan representando al Perú al más alto nivel internacional. Asimismo, reitera la invitación a más marcas de la empresa privada a unirse a estos proyectos deportivos que impulsan el desarrollo de las carreras de montaña en el país.

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