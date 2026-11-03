Este sábado 7 de noviembre, los destacados deportistas nacionales buscarán hacer historia y dejar en alto la bandera blanquirroja.
Este sábado 7 de noviembre, los destacados deportistas nacionales buscarán hacer historia y dejar en alto la bandera blanquirroja.
Por Redacción EC

La bandera peruana flameará este fin de semana en la gran final de las Merrell Skyrunner World Series, que se disputará en la brutal y mítica carrera de 42 kilómetros Marató dels Dements en Castellón, España. Rosalía Zegarra y José Manuel Quispe, integrantes del Team CIVA Endurance Club, cruzaron fronteras y por mérito propio estarán corriendo ante la élite del trail running.

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