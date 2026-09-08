Correr y disfrutar de un postre al mismo tiempo será posible en el Run & Ñam 4K, una singular experiencia organizada por la comunidad Zippy. El evento, programado para este domingo 13 de septiembre, ya agotó todos sus cupos debido a la gran acogida entre los participantes.

La actividad propone recorrer cuatro kilómetros acompañados de un tiramisú gigante, preparado por los especialistas de La Dosis Dulce, en una jornada que busca combinar actividad física, entretenimiento y gastronomía.

¿Cuándo y dónde será el Run & Ñam 4K?

El punto de encuentro será La Dosis Dulce, en San Isidro, ubicado en República de Colombia 185. La partida está programada para las 7:00 a.m. del domingo 13 de septiembre.

Los participantes recorrerán una distancia de 4 kilómetros junto al particular tiramisú, en una experiencia pensada para disfrutar del trayecto y compartir con otros integrantes de la comunidad.

El evento será gratuito y las inscripciones ya se encuentran cerradas luego de que se agotaran todos los cupos disponibles.

Una carrera diferente

El Run & Ñam plantea una propuesta distinta a las tradicionales carreras deportivas. La idea es que los asistentes puedan correr, compartir y disfrutar de una mañana diferente, teniendo como protagonista a un enorme tiramisú elaborado especialmente para la actividad.

“¿Te imaginas correr acompañado de un tiramisú gigante?”, es la propuesta con la que Zippy presentó esta experiencia, que busca unir el deporte con la gastronomía y el sentido de comunidad.

Desde la organización agradecieron la respuesta del público y adelantaron que quienes no lograron conseguir un cupo deberán estar atentos a las próximas actividades.

“Gracias por la increíble acogida. ¡Agotamos todos los cupos!”, comunicó Zippy a través de sus redes sociales.