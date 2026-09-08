Por Redacción EC

Correr y disfrutar de un postre al mismo tiempo será posible en el Run & Ñam 4K, una singular experiencia organizada por la comunidad Zippy. El evento, programado para este domingo 13 de septiembre, ya agotó todos sus cupos debido a la gran acogida entre los participantes.

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