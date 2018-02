Andrés Chocho: el ecuatoriano con más de 30 años en el atletismo

Francessca Huané



Lleva aproximadamente 30 años siendo atleta. Para Andrés Chocho el deporte nunca le fue ajeno, pues su padre es entrenador de atletismo. “Desde muy joven estuve influenciado. A los 17 años yo ya había participado de campeonatos mundiales, copas panamericanas, entre otros”, comenta el ecuatoriano quien recientemente se llevó la medalla de oro en los 50k de marcha de los Juegos Bolivarianos 2017.

Estudió Ingeniería Comercial y aunque nunca la ejerció directamente, el corredor considera que actualmente utiliza parte de su aprendizaje, en el aspecto de planificación, para los entrenamientos de él y de su esposa. Junto a ella desde el 2014, Chocho se dedica exclusivamente al entrenamiento de ambos. “Los objetivos de nosotros al empezar el año casi siempre son los mismos. Por eso nos comprendemos muy bien y no se hace difícil nuestra relación”.

UN EQUIPO

Chocho asegura que sus entrenamientos son de 24 horas. Despiertan entre las 6 o 6:30 a.m. Toman desayuno y van a hacer pista. Dependiendo del rendimiento del día pueden terminar entre las 11 o 12, para luego ir a fisioterapia o masajes. Ya por la tarde, el entrenamiento empieza a las 4 p.m. dependiendo de la planificación hacen kilómetros o van al gimnasio. Todo este proceso los mantendrá ocupados hasta las 8 p.m. “La recuperación y descansar es la parte más fundamental de todo entrenamiento. Considero que se trata de un entrenamiento a tiempo completo”.

Desde que entrenaban en el equipo de su padre en la “Escuela de atletismo Luis Chocho” supieron que lo más importante en el deporte es la disciplina. “En la época de colegio era mucho más complicado porque tenía que hacer doble jornada y entrenar. Estudiar o hacer mis tareas de madrugada”, explica.

LA PASIÓN DEL ATLETA

Antes de especializarse como atleta de marcha, Andrés había sido el campeón nacional de 5K. Pero a los 15 años, cuando comenzó a participar en las competencias de marcha, se dio cuenta de que en este deporte le iba mucho mejor, pues siempre ganaba. “Incluso yo hacía triatlón, pero con la escuela todo se complicaba. Frente a eso, tuve que decirme a un solo deporte”.

Andrés Chocho considera que es importante que el atleta cuente con un equipo que lo apoye: un fisioterapeuta, un psicólogo, un nutricionista, pero sobre todo sabe que se necesita a él mismo. “El atleta debe ser quien se emocione por sus logros y ver con emoción e ilusión que va cumpliendo sus metas”. El deporte es parte fundamental de su vida y no se imagina lejos de esta. “Si a mi me dieran a elegir entre salir y quedarme en mi casa descansando, yo prefiero quedarme. Todo es cuestión de que sientas pasión por ser atleta. No hacerlo porque sientas que debes hacerlo, sino que te gusta”, agrega.