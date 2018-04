ASICS FrontRunner: conoce a los miembros del equipo de Perú

Dos atletas que re direccionaron su vida deportiva al running: Luciana Barandarián y Gianmarco Mosto, son los actuales integrantes de la comunidad ASICS FrontRunner. Como miembros y representantes de este grupo ellos buscan inspirar a más personas a que inicien una vida más saludable corriendo .

Gianmarco fue nadador hasta los 27 años, pero 2 años después de que se retiró de la natación, la rutina de trabajo hizo que subiera de peso y decidió comenzar a correr. “Para mi fue revelador darme cuenta que no pude dar ni una vuelta al pentagonito, después de haber sido atleta de alto rendimiento. Eso me motivo a ponerme en forma y en línea para comenzar a correr”.

Hoy en día es triatleta y confiesa que ya no podría practicar una sola disciplina, pues lo ve muy monónotono. “Conocí a un grupo de personas en el 2013 que se dedicaban a entrenar para las competencias de tipo Ironman y con ellos aprendí sobre las bicicletas e incluso sobre el mundo del running. Más allá de solo correr entender la ciencia del running”.

Por su parte Luciana Barandarián, cuenta que empezó en el año 2011 haciendo crossfit y entrenamientos funtional. “En un momento comencé a agregar a mis rutinas el running y me empezó a gustar. Me dio energía y me sentía mejor. Ahora corro 3 o 4 veces a la semana”. Si bien su entrenamiento como corredora va de a pocos ella continúa en el crossfit para ganar mayor resistencia en sus kilómetros. “Me enganché bastante con el team porque tienen el lema ‘Menta sana, cuerpo sano’ que va con el estilo de vida que yo sigo”.



ASICS y el Entel Challenge Supera tu meta

​Para este año, ASICS se suma nuevamente como auspiciador del Entel Challenge Supera tu meta. Recuerda que para ganar uno de los 13 pares de zapatillas que te ayudarán a tener una mejor performance, debes acumular cierto kilometraje para entrar a un sorteo en las siguientes categorías: beginner, runner o elite.