En su colegio su profesor lo animaba a participar en las competiciones escolares “Me gustaba el ambiente, me gustaba el conocer niños de otros colegios y poco a poco fui corriendo”. Así, años más tarde en 1988 Carles Castillejo empezaría siendo parte del club de su ciudad: Rubí (Barcelona). Sin embargo, no fue hasta después de terminar sus estudios universitarios cuando decide hacer de este deporte una carrera profesional “eso fue en el año 2003 y la apuesta no pudo ser mas acertada”.

El atleta ha estado presente en 4 Juegos Olímpicos, desde Atenas 2004 no ha faltado a ninguno de los eventos más importantes del atletismo mundial “Lo mejor de ser olímpico es que ya eres parte de la historia de tu deporte y de tu país”. Y aunque estas competencias lo han llenado de orgullo, la carrera que Castillejo recuerda con mayor satisfacción es la que corrió en la Media Maratón de Granollers 2012 en la que ganó al poseedor del record del mundo de maratón, Patrick Makau.

Hubieron momentos en los que estuvo a punto de alejarse de este deporte. Como cuando tras una operación en el talón de Aquiles, Carles no podía correr sin eviar el gran dolor que le producía. Pero eso no lo limitó, él buscó alternativas para hallar la solución y finalmente pudo seguir corriendo. El atleta es consciente del poder que tiene la mente y que sin ella no es posible hacer nada “La mente es a jefa y hay que enseñarle que no tenemos limites, que aquellos limites que se cree que tenemos son falsos y que se lo vamos a demostrar”.

Para llegar hasta este nivel en su vida el atleta español, ha tenido que llevar un trabajo muy disciplinado, pues de alguna manaera se ha convertido en su propio jefe “Yo me impongo un horario de entrada al trabajo a las 9:30, y no lo cuestiono. Entreno y ya está como si fichara en una empresa”. Se trata de dedicación, entrega y hacer algo que realmente disfruta. Cuando él corre, dice Carles, que se siente libre, feliz, correr le transmite paz “llevo corriendo casi 30 años (y tengo 39) y el día que no sienta eso dejaré de correr…”.

Carles Castillejo es considerado el mejor atleta español de la última década. Es campeón de España de 5000m, 10 000m, cross, media maratón y maratón. Actualmente tiene como meta asistir a la competencia de San Silvestre de Barcelona de 10k y luego irá en busca de alguna media maratón.