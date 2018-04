Christopher Portugal: el triatleta que ganó el oro en la categoría amateur

Por Francessca Huané



Natación, ciclismo y carrera. Esas son las tres disciplinas por las que tienen que pasar los triatletas en una competencia. “Partíamos de dos en dos y yo empecé con un amigo que es un súper nadador. Traté de salir con él y seguirlo. Después dije me la juego, voy a seguir. Así logré bajarme de la bici en primer puesto. Solo quedaba el último tramo. Mientras corría le rogaba a Dios que me de fuerzas”, cuenta entre risas Christopher Portugal triatleta de Nike.

Este nuevo evento Iroman 70.3 se realizó en Lima. Como punto de partida se tuvo la playa de agua dulce y un recorrido de ida y vuelta por la costa verde. “El que no arriesga no gana” se dijo asimismo Christopher. Dio el todo por el todo y cuando faltaban tan solo 3km para llegar a la final comenzó a sentir que el cuerpo se le apaga. “Al ver a la gente en la costa verde, como 1000 personas, trate de seguir. Como era peruano me conocían y no me rendí”.

Llegó primer puesto en la categoría amateur. Un gran logro que le había costado tres meses de preparación. “La primera competencia que hice fue en paracas. Mi tiempo fue 5 horas y 50 minutos y el domingo hice 4 horas y 13 minutos. Al comienzo era simplemente un hobby. Hoy ya me lo he tomado muy en serio”.

ESTILO DE VIDA

Empezó en el triatlón hace 4 años cuando acompañó a su hermana a una competencia Iroman en Brasil. “Me encantó, disfruté mucho de ver por todas la emociones por las que se pueden pasar por este deporte”, cuenta Portugal.

Pero su hermana no es la única deportista. Sus papás y su otra hermana también corren. “Las veces que viajamos en familia vamos buscando carreras. Todos estamos en la misma onda deportiva. Si nos vamos de viaje juntos nos despertamos a las seis de la mañana y vamos a correr, hacemos muchos ejercicios en conjunto”.

ENTRENAMIENTOS DIARIOS

Christopher Portugal es de Arequipa. Vino a Lima a los 17 años para estudiar negocios internacionales, pero hoy en día ha vuelto a su ciudad natal para ejercer su carrera profesional. “Mi entrenadora aquí es una escocesa. Todos los día me despierto 4:30 a.m. y entreno de 5:00 – 8:00 a.m. Tomo desayuno y me voy a trabajar de 9:00 a.m. – 7:30 p.m. Llego a mi casa complemento mi día con un masaje y me voy a dormir”.

Tiene una rutina establecida la cual varía según los deportes. “Mínimo son dos deportes diarios y los voy mezclando en la semana. Los sábados y domingos entreno de cuatro a cinco horas por día”. Gracias a esta dedicación Portugal ha logrado clasificar al mundial Ironman Sudáfrica 2018.

Además el triatleta amateur tiene como objetivo principal lograr la marca para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. “Para mi la triatlón te enseña a nunca rendirte, a ser organizado y ser disciplinado y esto lo puedes aplicar en tu vida diaria”.