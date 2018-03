Conoce a Angela Brito la atleta ecuatoriana con más de 15 años en el running

Francessca Huané



Corre desde los 15 años cuando en su colegio hicieron un proceso selectivo para sacar a aquellas personas que pertenecerían a la selección de la escuela. Así fue como Ángela Brito empezó a entrenar todos los días. “Estuve 2 años representando a mi colegio. Al principio lo hacía como un hobby, pero después de 4 años ya decidí ser parte de la selección de mi país”.

CAMBIO DE RUTINA

Empezó como atleta especializada en el velocismo llegando a ser una de las mejores corredoras de la federación de Guayas. Pero una lesión la haría cambiar de entrenamientos. “Tuve una primera lesión que me paralizó por 4 meses. Tarde 6 meses para recuperarme y volví, pero mientras entrenaba para una nueva competencia… me volví a lesionar”. Ángela recuerda ese momento como aquel en el que decidió no volver a correr como atleta profesional.

Cuando se recuperó volvió a las pistas solo con el fin de mantenerse en forma física y hacer feliz a su madre. “Corría en competencias de calle de 5k y 10k. Todo por mi mamá que le encanta verme correr. Me acompaña a todas las carreras”, afirma con seguridad y tranquilidad para continuar diciendo “Pero bueno. Un día, una amiga me dijo para ir a correr la maratón de Lima y acepté. Desde ahí Lima se convirtió en mi segunda casa porque fui a correr 4 años seguidos la misma maratón”.

Así sin darse cuenta, la larga distancia comenzaba a ser parte importante de su vida. “Al principio no lo pensé. Pero luego con dedicación y constancia me di cuenta de que poco a poco podría alcanzar el mismo nivel de profesional que tenía en la velocidad”, confiesa Brito atleta de Nike.

COMO EDUCADORA

Hasta el año 2015 Ángela Brito fue entrenadora de niños y niñas con capacidades diferentes con problemas físicos, visuales, de lenguaje y síndrome de down. “Estudié Educación Física y me especialicé en niños. A mi no se me hizo complicado porque los niños son un amor. Solo hay que tener paciencia y entenderlos. Fue una experiencia muy grata que me gustaría volver a repetir”.

Si bien le gustaría volver sabe que para lograr sus objetivos tiene que ponerle un poco más de prioridad a sus entrenamientos. “Todo lo que haga, por lo menos, este año es buscando una clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2019”.