La primera vez que sintió que ya era una atleta profesional fue cuando ganó por primera vez. Era el año 2012 y Nicolasa Condori llegaría primera en la octava versión de la Media Maratón Internacional Comteco denominada “Boliviatel” en Cochabamba, Bolivia “Me demoré 4 años en tener un buen nivel. Poco a poco gané confianza y empecé a mejorar”.

Empezó a entrenar el atletismo en Puno a los 21 años, pero recuerda que desde niña era fanática de los deportes “yo jugaba futbol, vóley y también corría. Mi mamita practicaba este deporte, pero no le gusto porque es de mucho sufrimiento y se retiró”. Esfuerzo y disciplina son algunos de los requisitos básicos del atletismo. De parte de sus padres, Nicolasa siempre encontró apoyo, pero otra parte de su familia le decían que no debía seguir “Hubo resistencia porque pensaban que estaba maltratando mi salud o que no ganaba. Pero mis papás dejaban de lado lo que otros decían y me daban confianza”.

.

En el 2013 Condori fue ganadora de la medalla de plata en los Juegos Bolivarianos, competencia en la que logró alcanzar la marca para clasificar al mundial de media maratón de Dinamarca en el 2014. Pero faltando 2 semanas para la carrera comenzó a presentar una molestia en su tendón. Después del mundial esa molestia comenzó a afectar su pie derecho “Me demoré un año para sanar esa lesión. Pero ahí me di cuenta de que cuando tienes una lesión tienes una razón para ponerte más fuerte”.

Nicolasa Condori pertenece al Programa Nacional de Maratonistas desde que este llegó a Puno en el 2013. Dice que entrenar en Puno es un poco complicado por el clima y la altura y es por ello que cada vez que tienen próxima una competencia bajan hasta Arequipa para entrenar un poco más a nivel. La atleta tiene 28 años y sabe que le queda aun mucho más por dar por su propia carrera como atleta y su país.