Conoce a Ulises Ambrosio el joven atleta de Pichanaki

Francessca Huané



Desde hace 3 años decidió ser parte del mundo del runnig. Ulises Ambrosio, actualmente vive en Huancayo, pero su ciudad natal es Pichanaki en la selva peruana. De pequeño jugaba fútbol y en algún momento pensó que sería un deportista profesional en este rubro. “Viajé a Huancayo por un tema de estudios. Pero siempre iba a la selva para los campeonatos de futbol”, explica Ulises.

Un día mientras trotaba, a forma de entrenamiento para el fútbol, en el Estadio de Huancayo el profesor del equipo de marcha de la Federación vio potencial en él. “Sergio entrenaba a los pequeños de 10 o 12 años. Yo era el único grandazo ja ja ja. Estuve durante 1 año, pero mi entrenador dijo que veía más potencial para el running en mi”.

EMPIEZA A CORRER

Le presentaron a Rodolfo Gómez y empezó a entrenar en pista. “Poco a poco tuve que ir dejándolo porque el profesor me hizo entender que me podía lesionar. Me costó, pero lo hice”. Ahora dice estar concentrado al 100% en el deporte. Incluso ha dejado sus estudios porque tiene una gran meta: clasificar a los Juegos Panamericanos 2019.

“Este año mi entrenamiento está más fuerte y yo me dije este año si o si tengo que mejorar. Ahora estoy con el primer grupo y eso me hace muy feliz”. Entrenar a diario a la lado de los Pacheco o Wily Canchanya lo motiva. “Es un sacrificio. Ahorita ya estoy acostumbrado. Al comienzo fue difícil, pero todo tiene su recompensa”, cuenta el atleta de Nike.

PRÓXIMOS RETOS

Recientemente participó en la Media Maratón de Buenos Aires quedando en 5to puesto. “Fue una buena carrera. La mejor hasta ahora. Creo que corriendo le puedo dar a mis padres y a mis hermanos lo que yo no tuve. No quisiera que mis hermanos sufran lo que sufrí yo”.

Ulises Ambrosio a sus 24 años sueña con llegar a las Olimpiadas de Tokio 2020. Él está convencido de que lo logrará de a pocos. Actualmente está entrenando para clasificar a los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018 (ODESUR). “El deporte es constancia y concentración. Ahora se que es una profesión”