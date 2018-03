Extremo es la palabra que define a Hal Koerner en todo sentido. Ganador de 15 competiciones de 160 kilómetros de distancia y runner desde los 10 años. El atleta estadounidense estuvo de paso por nuestra capital para competir en el "Endurance Challenge", que se llevó a cabo el pasado 17 de marzo.

Su inspiración

Desde los diez años vio durante horas, y en la madrugada, a su padre prepararse para ultramaratones. Este primer contacto con el running fue su motivación inicial. No fue sino hasta cuando tenía 21 que decidió entrar de fondo.



"Veía a mi padre salir por las noches y correr por las montañas y me parecía asombroso, así que decidí prepararme para correr esas largas distancias. Primero cuando estaba en la secundaria y luego en la universidad", nos cuenta.

Si vas a participar por primera vez en una ultramaratón lo mejor es revisar tus distancias cada cierto tramo, según tu entrenamiento e ir de a pocos. The North Face

Preparación en ultras

​Hal nos cuenta que cuando sale a competir en el extranjero su alimentación siempre es la misma -viaja con un equipamiento especial en cuanto a mochilas, snacks, hidratación, etc-, y no cambia nada de lo establecido para no alterar su rutina en este tipo de carreras.

"Para un ultramaratón lo mejor es ir paso a paso. No pensar que si sales del kilómetro uno ya tienes que llegar al diez. Tenemos que ver todos los 'checkpoints' y como llegamos a cada uno. Es una carrera de largo aliento y tienes que ir alimentándote e hidratándote de manera correcta. Es muy dura -el ultramaratón- pero muy entretenida, muy mental. Tienes que tener una buena preparación", señala.

"No hay que ser un súper humano para competir en un ultramaratón. Todos pueden correrla", señala.

The North Face

"A PESAR DE ESTAR LESIONADO No opto por operarme porque eso sería parar por mucho tiempo. estoy enfocado todo el tiempo en correr. las lesiones son parte de esta disciplina extrema"

Encuentro cara a cara con la naturaleza

Todo ultramaratonista sabe que correr al aire libre presenta ciertos riesgos. Y Hal los vivió en carne propia. "Estamos siempre dentro del territorio de estos animales y es casi normal que nos topemos con ellos. En mi caso, me encontré con un león de montaña y los últimos kilómetros tuve que correr y al mismo tiempo ahuyentarlo con una pala. Creo que él estaba más asustado de mi que yo de él", dice entre risas



Lejos del susto que tuvo, Hal recalca que estas experiencias lo hicieron sentir más conectado con la naturaleza al 'convertirlo' en una forma más primitiva, más básica de la vida.

Momento actual

Y aunque ahora ya no corre 15 ultramaratones sino tres o cuatro al año, trata de disfrutar al máximo estas competiciones. "Creo que uno sabe cuánto tiempo más puedes correr de manera competitiva. En mi caso, es una buena motivación probar nuevas carreras, nuevos terrenos. Tengo 42 y espero poder correr siempre", finaliza.

El Dato

►Hal siempre lleva tres cosas indispensables cuando sale a correr:

1. Una botella de agua, no importa la distancia.

2. Reloj para calcular la distancia cuando corre y ver las calorías que va quemando.

3. Celular para disfrutar de la música mientras corre y motivarse cuando hay tramos muy duros.