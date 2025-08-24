Lima corre su historia: la Media Maratón más antigua de Sudamérica tuvo nuevos héroes en una mañana perfecta

La madrugada limeña de este domingo empezó distinta. Desde muy temprano las calles del Centro Histórico recibieron a miles de corredores que no solo buscaban una marca personal, sino también ser parte de una historia que ya tiene más de un siglo. La KIA Media Maratón de Lima & 10K powered by PUMA, organizada por Perú Runners, volvió a confirmar por qué es considerada la media maratón más antigua de Sudamérica y la segunda en el mundo después de Boston.

Más de 7.000 participantes se alinearon en un circuito completamente plano, urbano y cargado de símbolos: desde la Plaza de Armas, corazón político y cultural de la ciudad, hasta el Circuito Mágico del Agua, que recibió a los atletas con sus fuentes encendidas como si fueran aplausos líquidos en movimiento. El clima, fresco y sin excesos de humedad, fue casi perfecto para correr.

La emoción de los 10K

A las 7:50 de la mañana, los primeros podios empezaron a escribirse en la historia de esta edición. En damas, Meliza Estefany Casaico Paucar cruzó la meta en 34:10 y con lágrimas de emoción recordó no solo sus entrenamientos, sino también los sacrificios de sus padres. “No es fácil. A veces pasamos por cosas duras, pero ganar es una emoción enorme. Este año soy campeona nacional U23 de los 10 mil metros planos y campeona de la Media Maratón de Lima. Todo esfuerzo vale la pena”, dijo a El Comercio.

Lima 24 de agosto de 2025 Se realiza la Media Maratón de Lima en su edición 116 organizada por Perú Runners. El evento reúne a miles de corredores cada año y se consolida como una de las citas deportivas más importantes del país. / LENIN TADEO

En varones, el cusqueño Luis Alfredo Chávez sorprendió con un tiempo de 29:53. Tenía motivos más íntimos para celebrar: dedicó su victoria a su madre fallecida. Con apenas 20 años y entrenando bajo la guía de Raúl Pacheco, uno de los maratonistas más emblemáticos del país, Chávez mostró serenidad en medio del logro. “Fueron dos meses de preparación dura. Es la primera vez que corro este año y quiero buscar la clasificación a mis primeros Juegos Bolivarianos”, confesó.

Luis Alfredo Chávez ganó en 10k varones la Media Maratón de Lima

Los reyes de la media maratón

Si el 10K encendió las emociones, la media maratón de 21 kilómetros terminó por confirmar el buen nivel del atletismo peruano. En damas, Saida Irma Meneses Marín firmó una actuación de lujo con 1h10m59s, mostrando un paso firme y una estrategia calculada. En varones, el triunfo fue para Ulises Martín Ambrocio, que paró el cronómetro en 1h03m20s y se llevó los aplausos en un cierre que parecía más una postal que una llegada.

Una tradición que no se detiene

La Media Maratón de Lima no solo es una carrera: es un ritual colectivo en el que confluyen élites y populares, jóvenes promesas y veteranos que simplemente disfrutan de correr. Es, también, un espejo de la ciudad: con sus contrastes, sus calles emblemáticas y esa capacidad de movilizar a miles de personas hacia un mismo destino.

Que en su edición 117 la competencia siga creciendo en participación y calidad habla de un legado vivo, de una tradición que atraviesa generaciones y que convierte a Lima en un escenario donde correr es también celebrar la vida.

