Maratón de Boston: así fue la final en la ‘major’ más anhelada por los runners

Horas antes del inicio de la competencia, las previsiones meteorológicas no eran las mejores y los 30,000 corredores se preparaban para enfrentar una jornada de fuertes vientos y lluvias similar a la edición del 2018. Por fortuna, el mal tiempo cesó y eso ayudó a que muchos atletas mejorarán sus tiempos en la 123 edición de la Maratón de Boston.



Para el recuerdo quedará el vibrante sprint final del keniata Lawrence Cherono, quien logró así su primera victoria en una ‘major’, con un tiempo de 2:07:57, apenas dos segundos de diferencia del experimentado etíope Lelisa Desisa, quien venía dominando la carrera y vio cómo el triunfo se le escurría en los últimos metros. El tercer puesto fue para el keniata Keneth Kipkemoi, con 2:08:07. Los africanos volvieron a lo más alto en Boston.



La mejor marca peruana



Con un tiempo de 2:32:02, Vladimir Figari consiguió su MMP (Mejor Marca Personal) en su tercera participación en Boston, ubicándose como el mejor peruano de la jornada. “Estoy muy contento porque no tenía en mente este tiempo, todo se fue dando y a media carrera decidí arriesgar”, comentó el atleta desde EE.UU.



“Boston siempre es complicada porque tiene muchas subidas y bajadas, pero en esta edición no tuvimos la ola de frío del año pasado, la temperatura fue la ideal para correr y pude bajar en tres minutos mi mejor marca”, destacó el también triatleta.



Algarabía en la delegación peruana



El segundo peruano mejor ubicado fue Oliver Landeo, con un tiempo 2:37:02, su mejor marca en las siete veces que ha participado en esta competencia, mientras que el tercero de los peruanos Arnaldo Ureta, atleta de Junín que logró una marca de 2:37:27 y quien forma parte del equipo que entrena Landeo.



Entre las mujeres, Paola Kung volvió a romper la marca de las tres horas, con una nueva MMP de 2:54:01. “Estoy muy contenta porque regresaba de una lesión y no tenía muchas expectativas. La ruta tiene muchas bajadas que golpean los cuádriceps y muchas subidas que cuestan, pero el aliento de la gente te anima toda la ruta”, comentó la corredora de Intense Running.



Otra de las peruanas que alcanzó una nueva MMP fue Claudia Martínez, con 3:07:11, mientras que Camila García hizo lo propio con 3:16:29. “Para mí ha sido una carrera muy dura, pero retadora y me voy muy contenta con mi nueva marca y por haber corrido mi primera ‘major’ con un aliento tan vibrante”, apuntó la corredora de In Your Pace.



Otros ganadores de la jornada



La atleta etíope Worknesh Degefa se quedó con el primer lugar en la rama femenina, con un tiempo de 2:23:31, seguida por la veterana keniata Edna Kiplagat, de 39 años, doble oro mundial y ganadora en 2017, que alcanzó 2:24:13. La estadounidense Jordan Hasay cerró el podio con 2:25:20.





El dato:

El nuevo campeón de Boston, Lawrence Cherono, tiene 30 años y en el 2015 ganó la Maratón de Sevilla, también ha triunfado en Amsterdam, Praga y Honolulu.



Con 61 años, Joan Benoit Samuelson, la primera campeona olímpica de maratón de la historia y dos veces vencedora en Boston, logró un tiempo de 3:04.