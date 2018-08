Mick Marshall: el atleta de 49 años correrá 8 ultramaratones en un año

Por Francessca Huané



En la meta del Desert Challenge Paracas 2018 están expectantes a la llegada de Mick Marshall. Falta poco menos de una hora para que culmine la prueba y el atleta aun no cruza la línea final. “Nunca imaginé que Huacachina fuese así. Se ve muy grande. Va a ser una gran experiencia”, decía el australiano minutos antes de que de inicio a su segunda ultra maratón del año. Y es que, Marshall tiene un solo objetivo: culminar ocho ultramaratones en cinco países en un año.



Running4change

El atleta ha empezado este reto bajo este nombre, en el que el principal mensaje es que todos estamos en la capacidad de lograr las cosas y generar un cambio positivo. “Yo nunca he hecho una cosa de estas, realmente es difícil. Pero yo quiero transmitir que podemos lograr lo que nos propongamos”, afirma Mick.

Para lograr este objetivo, Marshall juntos con la asociación Berry Street, una organización dedicada a dar bienestar infantil y familiar a las personas de la comunidad de Victoria en Australia. Con el dinero de los fondos que recaude el atleta, ayudará a generar un cambio positivo en la vida de estas familias. También organizaciones como RU OK?, River’s Gift y JDRF serán beneficiadas por esta campaña.

Este reto es parte de un sueño personal: estar en el libro Guinness World Records.

OCHO CARRERAS

La primera carrera la realizó en Australia. Fueron cinco días de competencia en el Simpson Desert 150K logrando terminarla en primer puesto de su categoría. A penas dos semanas después se enfrentaría a su segunda ultra maratón en el desierto de Paracas en Perú. La distancia esta vez sería de 100K, pero el tiempo para terminarla se reducía a 24 horas. “No se vaya a terminar la carrera eso no lo puedo determinar, pero si se que estaré toda la carrera estaré con una gran sonrisa dando lo mejor de mi”. Finalmente lo logró Mick logró cruzar la meta.

Al ultramaratonista le quedan cinco carreras. El 17 de agosto irá en busca de cumplir el tercer reto en Run Larapinta, una vez más en el desierto de Asutralia. A finales de setiembre estará compitiendo en el desierto del Sahara en el Ultra- Miraje el Djerid 100K. En noviembre en el Oman Desert Marathon 165K. En febrero 2019 en el Rann Desert 161L en India. En abril en el Utah Desert 100K en EE.UU. y cerrará esta dura competencia en el Simpson Desert en The Track Australia en mayo.

SU MÉTODO Y TÉCNICA

En competencias como estas, la mente ocupa un lugar principal. “Calmar la mente es muy importante. Nunca pienso en el final. Siempre pienso en el momento y cómo me puedo controlar. Siempre es un paso a la vez y siempre se puede estar mejor”. Cuando Mick corre siente libertad y asegura que por unos momento se puede olvidar de los problemas.

Considera que cada competencia se convierte en una forma de práctica.

Mick Marshall empezó a correr a los 42 años y aunque en un principio no creyó que podría hacerlo, luego lo logró. “Siempre es difícil dar el primer paso. Me tomó años poder comenzar a correr con un grupo de corredores. Siempre les decía no hoy no. Pero al final me animé y empecé. A veces es más fácil si se tiene un guía”, explica el australiano.