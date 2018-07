La delegación de atletismo Sub 20 empezará su participación el día de mañana en el Mundial de esta categoría en Tempere, Finlandia. Son seis los representantes nacionales que integran la selección:

►Miguel Soria: 10,000 metros - martes 10 / 11:50 a.m.

►Edwar Condori: 3,000 con obstáculos- serie- jueves 12 de juli 03:00 a.m.

►Marco Vilca: 800 metros – etapa clasificatoria- viernes 13 de julio – 03:25 a.m. (Hora peruana).

►Emily Villafuerte: 10,000 marcha – final – sábado 14 de julio – 02:35 a.m. (Hora peruana).

►Mary Luz Andía: 10,000 marcha – final – sábado 14 de julio – 02:35 a.m. (Hora peruana).

►Ximena Zorrilla: martillo – etapa clasificatoria - jueves 12 de julio – 02:40 a.m. (Hora peruana).

Marco Vilca compitió en los Juegos Suramericanos Cochabamba quedando en octavo lugar de los 400 metros. Hizo un tiempo de 48.04. También participó en los 800 metro, donde logró el cuarto lugar con 1.52.03.

Por su parte, Ximena Zorrilla participó el año pasado en el Panamericano Sub 20 realizado en Trujillo. En esta misma competencia, Edwar Condori logró la medalla de bronce en los 3,000 con obstáculos.