Minutos antes de la partida ellos tienen preferencia para salir con anticipo. Algunos van con sillas de ruedas de carrera y otros con bicicleta de carrera. A pesar que algunos atletas discapacitados practican el deporte adaptado, en el Perú no está desarrollado en su totalidad. “La idea es tener un movimiento social de inclusión. Las personas con discapacidad también podemos pensar en las carreras”, dice Jorge Beltrán presidente de la asociación Bent but not broken.

El principal objetivo de la asociación es promover el deporte adaptado en la sociedad peruana. Hoy cuentan con grupos de deportistas discapacitados de surf y tenis y ahora están en la búsqueda de formar un equipo de atletas para las carreras. “Para nosotros la condición física significa mayor independencia. Mientras más fuerte sea, más independiente eres y más fácil va a ser tu vida diaria”, agrega Beltrán.

Para la Media Maratón de Lima estos atletas están preparándose a diario. Aquí ellos deben buscar fortalecer los brazos, espalda y el pecho. La postura, también se convierte en parte fundamental del entrenamiento pues esta les permitirá mantener el ritmo durante la competencia.

Además, a forma de complementar la práctica Beltrán realiza tenis, mientras que por su parte Raúl La Serna lo complementa con el gimnasio lo que le demanda un entrenamiento de 3 horas diarias. En este tipo de deporte el principal soporte es la silla de ruedas o la bicicleta, por ello, la que se use debe ser personalizada para cada atleta “Es necesario que el trabajo se haga con un fisioterapeuta. Que te mide la silla. La silla debe calzar como si fuera un zapato”.

DATO: Bent but not broken está en la convocatoria de atletas con discapacidad que estén en esta categoría y que estén dispuestos a participar en la 10k o 21k en la 109 Media Maratón de Lima este 26 de agosto.