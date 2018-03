Wily Canchanya, atleta peruano que disputará su primer mundial en tierras europeas, va dispuesto a bajar su marca personal de 1 hora 1 minuto. "Estoy muy contento de poder competir en España y totalmente seguro de bajar mi marca en Valencia. Por ello voy a dejarlo todo en la pista, estoy con todo el ánimo y voy a dar el 100%", comenta.

La ruta

Respecto a la ruta que han planteado los organizadores con intención de obtener un nuevo récord del mundo, el atleta nacional se mostró confiado. "He visto que no hay muchas curvas, es muy plano y sólo espero que el clima me favorezca para hacer un tiempo extraordinario".

Lo que se viene

Después de participar en Valencia, Canchanya iniciará su preparación con miras a la Maratón de Berlín. "Espero luchar por la marca que me permita clasificar para los Juegos Panamericanos del próximo año; para ello me he propuesto hacerla en un tiempo de 2 horas 9 minutos. Tengo la plena convicción de que lo lograré porque he trabajado muy duro y pienso que puedo alcanzar dicha marca", señaló el atleta.