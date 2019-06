Yuki Kawauchi: de trabajador municipal a maratonista de élite

A sus 32 años, Yuki Kawauchi es el maratonista japonés que desde el 2009, año en que empezó a correr, viene sorprendiendo al mundo del running. Pero, ¿qué hace de especial a este atleta? Y es que, trabajar a tiempo completo, como funcionario en el ayuntamiento de su natal Saitama, no le impide entrenar todos los días para así lograr victorias y récords asombrosos como aquel primer puesto agónico en la clásica Maratón de Boston 2018, novena posición en Londres 2017, decimotercero en Berlín, considerada la más rápida del mundo, tercero en Tokio y más.



“Quiero demostrar que es posible compartir estas dos cosas, el trabajar y correr; y que se puede mejorar mucho ambas. Las habilidades que tenemos son ilimitadas”, señaló durante una entrevista este año.



Kawauchi luego de trabaja 40 horas semanales realiza sesiones de 150 km

Quedó primer lugar en la Media Maratón de Kuki, Saitama corriendo de traje, logrando 1 hora 6 minutos y 42 segundos. Shutterstock

Sus inicios como runner ‘puro’

Apodado "citizen runner", (corredor ciudadano) es un hombre de retos que no tiene reparos en exponer su físico a pruebas exigentes para un aficionado, pues su media es competir en diez maratones cada año. Además, rechazaba las ofertas de las grandes marcas que siempre están presentes en el ámbito de las 42k.



“Corriendo solo mantengo mi independencia, pues corro donde quiero y cuando quiero", aduce. Cuando viaja para competir, lo hace a cuenta de días de vacaciones.



Su año más productivo fue en 2014, cuando compitió en trece ocasiones. El año anterior bajó la cantidad: nueve en total. Y en 2017 corrió en 12. Para el 2018, la cifra fue de 11. Su más destacada marca llega a las 2 horas 08 minutos 14 segundos, lograda en Seúl, en 2013. Este año, van 5 maratones, de las cuales en dos obtuvo el primer lugar.

Se reafirma su leyenda

El 31 de diciembre del año pasado, el día de Año Nuevo, en Marshfield (Massachusetts, Estados Unidos), y con un registro de 2h 18:59, Kawauchi corrió a 17 grados bajo cero, en plena ola de frío polar, y, en algunos tramos sobre nieve. “No podía mover las piernas y alguna vez me pregunté qué estaba haciendo allí”, comentó el japonés al terminar la carrera.



Este triunfo fue el número 31, cifra que ningún atleta de élite ha alcanzado jamás

Una decisión que cambió su vida

Tal y como lo había anunciado, al finalizar la Maratón de Boston, el japonés anunció que buscaría ser profesional, para seguir mejorando su marca.



“Nunca había tenido la oportunidad de estar fuera de casa durante nueve o diez días. Y al dormir nueve noches seguidas fuera, mi rendimiento mejoraba. Por eso me pregunté qué potencial tendría si pasara un mes, un año o dos años”, dijo Kawauchi al diario The Japan Times tras una rueda de prensa en Tokio, en el mes de abril, para anunciar su nuevo papel como asesor de la marca de ropa deportiva Asics.



Kawauchi como muchos atletas en Japón a nivel amateur, competía en todas las carreras casi todos los fines de semana, para compensar la falta de entrenamiento debido a su trabajo de oficina, y admitió en más de una ocasión que su cuerpo no se recuperaba. Hoy, eso está en el pasado. El gran corredor nipón viene mentalizándose en el Mundial de Atletismo en Doha, a celebrarse en septiembre.



Tú también puedes ser como Kawauchi, solo tienes que correr en el Entel Challenge Sé Constante. Aún te queda 1 semana para participar de este desafío. Inscríbete aquí.