Zancada tras zancada, muchos corredores temen el desgaste inevitable de sus rodillas, un mito que la práctica desmiente. El impacto de este deporte no es dañino por sí mismo; el éxito radica en una preparación adecuada, la condición física previa y el control de las cargas. Para entender esta dinámica, el Dr. Jorge Samamé Marquez, director de la carrera de Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación de la USIL, explica que una rodilla sana tiene total capacidad para responder a las exigencias del running.

“En una persona sana, con una adecuada preparación física y una progresión correcta del entrenamiento, el running puede ser una actividad segura e incluso beneficiosa para la salud articular. La rodilla está diseñada para soportar cargas y adaptarse al movimiento”, señala el especialista.

José Antonio Alberti Morán, traumatólogo del Centro Médico Mapfre Magdalena, coincide en que el impacto no debe considerarse perjudicial por sí mismo. El escenario cambia cuando aparecen factores adicionales, como una lesión previa, una carga que supera la capacidad de la persona o una práctica competitiva de alto volumen mantenida durante años.

“Más que considerar al impacto como dañino en sí mismo, hay que observar cómo se administra la carga y cuál es el estado previo de la articulación”, explica el traumatólogo.

Rodillas diseñadas para correr

“Correr genera estímulos que favorecen la adaptación de los tejidos. El cartílago, los meniscos y los ligamentos pueden responder a las cargas mediante procesos de fortalecimiento”, precisa el Dr. Jorge Samamé. En sintonía con esto, el traumatólogo José Antonio Alberti añade que “las investigaciones en corredores sanos no han encontrado evidencia consistente de un deterioro irreversible en estas estructuras”, derribando el temor al impacto mecánico. Sin embargo, el especialista advierte que la rodilla no es inmune: el riesgo real de lesión dependerá siempre de la intensidad del entrenamiento, el volumen, la capacidad de recuperación y los antecedentes de cada atleta.

Carga y factores de riesgo

“La técnica, el peso corporal y los cambios en las condiciones de entrenamiento también pueden modificar las cargas que recibe la rodilla, pero no existe un único patrón de carrera que provoque lesiones en todas las personas”, explica el Dr. Alberti.

El experto destaca que la fuerza muscular, el descanso y el terreno también intervienen. En cuanto al calzado, debe primar la comodidad, el ajuste, la experiencia y las características individuales, en lugar de buscar un modelo que proteja las rodillas de forma mágica o general.

En esa misma línea, el Dr. Samamé advierte que el riesgo aumenta cuando la exigencia supera la capacidad del cuerpo para adaptarse.

“El riesgo de lesión aumenta cuando existe una mala relación entre la carga de entrenamiento y la capacidad del cuerpo para adaptarse. Por ejemplo, aumentar rápidamente los kilómetros recorridos, la velocidad o la frecuencia de entrenamiento puede generar sobrecarga”, señala.

Dolor recurrente: ¿cuándo es momento de parar?

Una molestia leve y pasajera después de un esfuerzo no necesariamente significa que exista una lesión. Sin embargo, la situación cambia cuando el dolor persiste, aumenta o aparece acompañado de otras señales. “Si la molestia no mejora con descanso o es repetitiva, se debe buscar una evaluación profesional para evitar que una afección pequeña se agrave”, recomienda el Dr. Samamé.

Al respecto, el Dr. Alberti identifica como alertas rojas la inflamación, la rigidez, la inestabilidad y el bloqueo articular o dificultad para flexionarla o extenderla completamente. Ante estos síntomas, especialmente tras un movimiento brusco, el traumatólogo aconseja suspender de inmediato el entrenamiento.

Detenerse a tiempo, no obstante, no significa colgar las zapatillas de forma definitiva. El Dr. Samamé aclara que tener un antecedente en la rodilla no implica abandonar el running: “Depende de la gravedad y la evolución de cada persona; esto demanda una evaluación y, en algunos casos, modificar temporalmente la carga de entrenamiento”, afirma el catedrático de la USIL. En esa líneas, el Dr. Alberti coincide en que el retorno nunca debe decidirse solo por el tiempo transcurrido en el calendario, sino tras comprobar clínicamente que factores como el dolor, la movilidad, la fuerza y la estabilidad articular han vuelto a la normalidad.

Fuerza, recuperación y progresión para seguir corriendo

El trabajo muscular aparece como uno de los principales puntos de encuentro entre ambos especialistas. La fuerza ayuda a controlar el movimiento y a gestionar las cargas que recibe la rodilla durante cada zancada.

“Una musculatura fuerte permite que la rodilla trabaje de manera más eficiente y reduce el estrés sobre sus estructuras. Por eso, correr debe complementarse con ejercicios de fuerza y no basarse únicamente en acumular kilómetros”, precisa el Dr. Samamé.

El Dr. Alberti afirma que este trabajo no debería concentrarse únicamente en el cuádriceps. La musculatura de la cadera y otros grupos de la extremidad inferior también son vitales.

“El fortalecimiento es clave para el cuidado de la rodilla porque los músculos ayudan a controlar el movimiento y a gestionar las fuerzas que recibe la articulación durante cada zancada, pero no se trata únicamente del cuádriceps: también es importante trabajar la musculatura de la cadera y el resto de la pierna”, señala el experto.

Para que el cuerpo asimile la fuerza y logre adaptarse, el experto en traumatología recomienda acompañarla de descanso y una progresión estricta: “Conviene evitar incrementos bruscos de distancia, intensidad o frecuencia, incorporar ejercicios de fuerza y respetar los periodos de recuperación”, sostiene el traumatólogo de Mapfre.

En definitiva, la longevidad en este deporte no es una cuestión de resistencia ciega, sino de equilibrio. Correr durante muchos años, entonces, no pasa por acumular kilómetros sin medida; la preparación, la fuerza, el descanso y la capacidad de reconocer cuándo modificar la carga forman parte del mismo proceso.