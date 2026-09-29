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Resumen

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Fortalecer, recuperar y aumentar progresivamente la carga ayuda a cuidar las rodillas al correr. (Foto: Magnific)
Fortalecer, recuperar y aumentar progresivamente la carga ayuda a cuidar las rodillas al correr. (Foto: Magnific)
Por Diego Ballón

Zancada tras zancada, muchos corredores temen el desgaste inevitable de sus rodillas, un mito que la práctica desmiente. El impacto de este deporte no es dañino por sí mismo; el éxito radica en una preparación adecuada, la condición física previa y el control de las cargas. Para entender esta dinámica, el Dr. Jorge Samamé Marquez, director de la carrera de Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación de la USIL, explica que una rodilla sana tiene total capacidad para responder a las exigencias del running.