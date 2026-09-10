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Resumen

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Llegar a una Major exige mucho más que acumular kilómetros: la preparación debe ser progresiva y constante. (Foto: Magnific)
Llegar a una Major exige mucho más que acumular kilómetros: la preparación debe ser progresiva y constante. (Foto: Magnific)
Por Diego Ballón

El deseo de correr una de las grandes maratones del mundo puede aparecer mucho antes de que el cuerpo esté preparado para hacerlo. Para Silvia Baglietto, coach certificada en running y entrenadora del Team Corre Perú, el punto de partida no está en elegir una carrera, sino en construir una base que permita asumir el desafío.