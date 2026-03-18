Por Redacción EC

El Trail Running es una modalidad que exige no solo físicamente, también es una prueba mental poder correr en terrenos agrestes y Lima también se está uniendo a esa corriente.

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