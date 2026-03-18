El Trail Running es una modalidad que exige no solo físicamente, también es una prueba mental poder correr en terrenos agrestes y Lima también se está uniendo a esa corriente.

Este domingo se disputa la décima edición del Desafío Ruricancho, prueba de Trail running que se disputa en San Juan de Lurigancho con tres distancias de competencia y con llegada en el Cerro San Cristóbal.

La prueba tiene las distancias de 28K, 15K y 10K. La primera parte desde Jicamarca (7 a.m.), la segunda desde Cristo Rey (altura de Casablanca, a las 7:45 a.m.) y la última desde Canto Grande (8 a.m.).

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Los competidores podrán recoger su kit de competencia el viernes 20 y sábado 21 en el local del club de atletismo de UFIS Perú (Av. Próceres de la Independencia 4003, tercer piso. Entre la estación Bayóvar y Santa Rosa).

De este mismo lugar, partirán los buses el día domingo que trasladarán a los competidores al punto de partida de sus distancias respectivas.

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