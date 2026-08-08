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Resumen

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Las primeras 48 horas son decisivas. Aplicar hielo, acudir al especialista y evitar volver a correr antes de tiempo puede marcar la diferencia entre una recuperación completa y una recaída. (Foto: Runner's World)
Las primeras 48 horas son decisivas. Aplicar hielo, acudir al especialista y evitar volver a correr antes de tiempo puede marcar la diferencia entre una recuperación completa y una recaída. (Foto: Runner's World)
Por Diego Ballón

Basta un desnivel, una piedra mal pisada o un cambio brusco de dirección para que un entrenamiento termine antes de tiempo. El esguince de tobillo es una de las lesiones más frecuentes entre corredores, pero también una de las más subestimadas. Muchos continúan entrenando con dolor, otros creen que unas semanas de reposo bastan y algunos regresan demasiado pronto a las pistas. El resultado suele ser el mismo: una nueva lesión.