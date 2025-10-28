“Pretender quitar el miedo es deshumanizarte y yo no quiero dejar de ser humano”: Millán Ludeña, el ecuatoriano que desafió la lógica y ahora quiere correr en el espacio

Escucha la noticia
“Pretender quitar el miedo es deshumanizarte y yo no quiero dejar de ser humano”: Millán Ludeña, el ecuatoriano que desafió la lógica y ahora quiere correr en el espacioResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El ecuatoriano Millán Ludeña, conferencista internacional y atleta de resistencia, es uno de esos pocos seres humanos que decidieron retar la lógica y desafiar lo imposible. Su travesía quedó registrada en el documental From Core to Sun, donde convierte su historia personal en un mensaje universal: el miedo no se elimina, se transforma.
LEE: La llamada de José Jerí y el “les ganamos hasta en canicas” de Ureña: la intimidad del vestuario crema tras el ‘Tri’ y la promesa de ir por la estrella 30
Millán llegará a Lima para participar en las grabaciones de Aprendemos Juntos, el proyecto educativo que conecta experiencias que inspiran y promueven reflexión. Su charla llevará por título una frase que resume toda su filosofía: “Imposible es solo una palabra”.
Ahí compartirá las batallas que lo forjaron, los momentos en que pensó rendirse y la manera en que reconstruyó su vida hasta convertirse en un deportista extremo reconocido a nivel mundial. No se trata solo de resistencia física, sino de resistencia emocional: la capacidad de seguir incluso cuando todo parece estar en contra. En esta entrevista con El Comercio habla de todo.
-Cuando uno ve tus logros —correr dentro de una mina a 4.000 metros bajo tierra o alcanzar el Chimborazo— suena épico. Pero si volvemos al inicio… ¿quién era Millán Ludeña antes de todo esto?
Hace 10 años, yo hacía ingenería, trabajaba en ingenería renovable en Ecuador. Era funcionario público en mi país y corría. Sí, corría por ahí un km o kilómetro y medio por impresionar a alguna chica hasta ahí. Un día me emociono y pretendo correr 10 km en una carrera de montaña. Para mí la primera vez, yo dije, si corro 4 km podré correr 19 km. El punto es que me termino perdiendo en esta carrera, ya que tenía categorias 10, 20, 50 y 80, y cuando me pierdo terminó en una carrera de 50 km y fíjate, yo no había corrido 10 km nunca tampoco 50 km. Yo lo único que me decía era que 10 km tan largos. Logró salir de eso y cuando salgo, eventualmente acabo la carrera, digo espérate un rato porqu yo quería 10 km si he podido 50 km y ahí me di cuenta que yo estaba condenado en el éxito, y que mi vida había enfocado solo en cosas que sabía que podía hacer. Creo que hoy la principal preocupación que hoy tenemos en el mundo es ser exitosos
-¿Qué significa ser exitoso?
Por definicón el éxito es conseguir lo que uno quiere. Entonces, normalmente tomamos cosas que sabemos que podemos hacer, porque sabemios que la vamos a conseguir. Entonces, es un gran negocio hacer cosas pequeñas. Sin embargo, lo que yo dije fue al final del día puede hacer 50 km, yo no quiero seguir viviendo condenado al éxito. Los 10 años siguientes me dedique a desafiar los lugares másextremos de la tierra. En la Patagonía Argentina 160 km, Zahará a 250 km, Antártida 100 km bajo cero y en mi última aventura conectó el punto mas profundo de la tierra con el punto más cercano al sol. Hago una película llamada From Core to Sun y está pelicula que está en Amazon Prime y consigó el Récord Guiness por haber corrido en el sitio más profundo de la tierra una medía maratón.
-Tú te defines como un atleta de resistencia. Más allá de la definición física, ¿qué significa para ti resistir? ¿Qué tipo de entrenamiento mental hay detrás de esos desafíos extremos?
Más que resistir, yo lo veo como fluir. Cuando uno aplica fuerza en cualquier cosa, en una relación en una carrera o estudio, la fuerza es limitada. Eso significa que en algún momento va a terminar. Con Fluidez, me di cuenta que uno realmente puede llevar a procesos constantes, porque la clave que entendí en estos años es la constancia. La constancia desde un punto posibilitador, no la constancia desde la perfección sino desde la imperfección. Cuando yo decidí dejar de ser exitoso desde la perfección, me permití ser imperfecto. Ahí me permití intentar hacer cosas. Entonces, respondiendóte, yo creo que el alto rendimiento está no desde el maltrato desde el aprecio a dedicar mi existencia a ir trabajando por lo que quiera conseguir y convertirme en la persona que me ha hecho ilusión ser.
-¿En qué ilusión de persona te hace ilusión ser?
Estoy ahora mismo en un proceso constante de formación.He decidido ser más fiel conmigo mismo en función de mis valores y de lo que yo creo importante en la vida y cada día tengo oportunidades para construirme.
-¿Qué le dirías a esa gente que lucha contra enfermedades y adversidades que se cuestiona por qué pasa por esas duras pruebas?
La realidad que vivimos es la expresión de nuestros pensamientos y nuestros pensamientos se basan en lo que consumimos. Normalmente, uno puede ver la realidad en bonito o feo, de acuerdo con sus pensamientos. Una gran pregunta sería, ¿dónde estoy poniendo mi enfoque ahora? Porque tu energía va a ir donde está tu enfoque. Nosotros pensamos que perseguir algo desde la fuerza, pero dispersamos nuestra energía y no la canalizamos. Eso hace que estemos agotados. Nuestra atención es limitada. Cuando tenemos un desafío ante nosotros es una oportunidad para crecer. Cuando uno crece no baja de nivel. A veces vemos los problemas como condenatorios, solo que yo me pregunto, una vida sin problemas donde plantea la oportunidad para crecer. Cuando confías más en tí más te atreves.
-Correr dentro de una mina a 4.000 metros bajo tierra suena casi irreal. ¿Qué es lo que más te marcó de esa experiencia? ¿El silencio, el miedo, la oscuridad… o algo más interno?
fue algo más interno, a ver, yo corrí en el sitio más profundo de la tierra y al mismo tiempo, siento que estuvo corriendo en el sitio más profundo de mi propia conciencia. Entonces, fue una linda metáfora de cuestionarme, porque esto fácilmente pudo haber sido catalogado como imposible. Uno normalmente se pregunta si es posible o imposible de hacer. Yo omití esa pregunta y pasé a la segunda pregunta, ¿qué pasaría si lo intento? Eso ya es un mundo posibilitador.
-Cuando llegaste al Chimborazo, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿“Lo logré” o “esto recién empieza”?
Fue una sensación de agradecimiento, me sentí vivo una vez más. Pensé en cosas bonitas y como me estoy criando en un ambiente positivo. Sentí que ya había estado ahí, lo que pasa es que los humanos tenemos la capacidad de la profesia autorrealizable, ya que tenemos la capacidad de ir al futuro y no diferenciarlo del presente, porque aquí lo que importa es lo que tú crees que acabas de ver, ya que si tu lo crees posible lo vas a intentar.
-Tu lema es “Imposible es solo una palabra”. Suena inspirador, pero… ¿hubo un momento en tu vida en que tú mismo sí creíste que algo era imposible? ¿Cómo rompiste con esa idea?
Muchas veces, todo lo que pensé que era imposible en mi vida, nunca lo hice (se ríe). Por eso utilizamos esa palabra. Cuando tú dices que es algo imposible, no hay persona en el mundo que te puede reclamar que no lo hiciste posible. Esto lo entendí en el Zahara cuando terminé la carrera y crucé la linea final. Me di cuenta que solo con un paso había convertido algo que fácilmente podría ser imposible en posible. Es difícil para el cerebro entender eso, hasta que lo entendí. Ahí me di cuenta que imposible es solo una palabra y no es una filosofía de vida. De ahí aprendes que siempre tienes que intentar.
-En tu documental se habla mucho de cómo transformas el miedo en motor. ¿Cómo se entrena eso? ¿Cómo logras que el miedo no te paralice, sino que te empuje?
Yo pasé muchos años pensando que uno puede vivir sin miedo hasta que hoy como estudiante de psicologia ya lo entiendo. El miedo es una de las emociones básicas que tenemos los humanos, pretender quitar el miedo es deshumanizarte y yo no quiero dejar de ser humano. Lo que hice fue aprender con miedo. Para mí el miedo es un gran aliado que lo tengo presente, que me va indicando las cosas que debería poner atención porque me estoy comprometiendo en hacer cosas que creo que son importante. Con esto me permito avanzar en la vida sabiendo que hay un guardespaldas y que ser valiente es estar muerto de miedo y dar dos pasos.
-¿Dónde estudias psicología?
Estoy estudiando psicología. Estudié un programa avanzado de psicología sistémica, dura tres años en el Centro de Formación e Investigación Sistémica de Ecuador. Hoy estudió psicología en la Universidad Técnica de Loja a distancia. Tomo materias que me permite concentrarme y voy avanzando en eso. Estoy en el segundo módulo y avanzando a mi ritmo porque paro en un avión por mi trabajo de conferencista.
-Vas a participar en las grabaciones de Aprendemos Juntos aquí en Lima. ¿Qué mensaje central esperas dejar en la gente que asista? ¿Qué quisieras que se lleven de tu charla?
El permitirnos ilusionarnos, ya que todo lo que hemos conseguido en la vida en algún momento no existió y solo lo convertimos en realidad porque tuvimos ilusión de que lo podíamos hacer. Dos que sabamos que las cosas iban a salir bien y tres que aprendimos a confiar en nosotros mismo. Yo estoy emocionado por ir a Lima esta semana y plantear este mensaje, ¿qué pasaría si la ilusión regresa a nuestras vidas para cuestionarte eso que le hemos llamado imposible? Al final solo buscamos que entiendas que eres solo tú el que decide que actitud quiere tener a partir de ese momento.
-En varias entrevistas has dicho que venías de un “destino adverso”. Hoy, cuando miras hacia atrás, ¿qué le dirías a ese Millán que soñaba pero no sabía cómo empezar?
Yo le diría ‘flaco’, inténtalo, el camino es precioso, te vas a sorprender de ti mismo y cada paso que des por más pequeño que sea es un paso. Cuando uno avanza empieza a alimentar su autoestima para empezar a confiar.
-Has hecho cosas que muy pocos seres humanos han logrado. ¿Qué es lo que todavía te falta hacer? ¿Cuál es el próximo “imposible” que quieres convertir en historia?
La primera a nivel personal, me hace mucha ilusión poder ser padre y construir un hogar. La segunda nos hemos planteado llevar este mensaje de vida al mundo, empezando en Latinoamerica. por eso, me hace ilusión ya estar en Perú esta semana. Mi siguiente aventura es correr en el espacio y estamos trabajando a pasos firmes para poder correr en el espacio. Quiero terminar diciendo que en el mismo cerebro está toda la oportunidad que necesitas para construir la vida que has querido.
*************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.