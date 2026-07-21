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Resumen

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Las World Marathon Majors representan el mayor sueño para miles de corredores, pero llegar a la línea de partida requiere mucho más que completar 42 kilómetros. (Foto: Instagram)
Las World Marathon Majors representan el mayor sueño para miles de corredores, pero llegar a la línea de partida requiere mucho más que completar 42 kilómetros. (Foto: Instagram)
Por Diego Ballón

En 2018, Rubén Chirinos comenzó a correr con un objetivo sencillo: mantenerse activo durante los fines de semana. Nunca imaginó que esa decisión lo llevaría a recorrer algunas de las maratones más emblemáticas del planeta.