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Resumen

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Recuperar también requiere estrategia. El foam roller, la movilidad y una adecuada vuelta a la calma pueden ayudar al corredor a gestionar mejor el desgaste tras el esfuerzo. (Foto: Hyperice)
Recuperar también requiere estrategia. El foam roller, la movilidad y una adecuada vuelta a la calma pueden ayudar al corredor a gestionar mejor el desgaste tras el esfuerzo. (Foto: Hyperice)
Por Diego Ballón

Un fondo exigente, una sesión de intervalos o una competencia de alta intensidad dejan huella en el organismo. Después del esfuerzo aparecen procesos inflamatorios y pequeñas alteraciones en el tejido muscular que forman parte de la respuesta normal al ejercicio. El cuerpo necesita entonces un periodo en el que pueda reparar ese desgaste antes de volver a enfrentarse a una nueva carga.