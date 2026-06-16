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Resumen

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Sheyla Eulogio quedó en el segundo lugar en la última Maratón adidas Rímac Lima 42K. La peruana fue superada por Aberash Robi de Etiopía. (Foto: archivo personal)
Sheyla Eulogio quedó en el segundo lugar en la última Maratón adidas Rímac Lima 42K. La peruana fue superada por Aberash Robi de Etiopía. (Foto: archivo personal)
Por Diego Ballón

Hace apenas año y medio, Sheyla Eulogio regresaba a las pistas después de una pausa de más de cuatro años, enfocada en sus estudios y el trabajo. Hoy, la atleta peruana no solo posee el récord nacional de media maratón, sino que también se ha convertido en una de las atletas llamadas a liderar el futuro del fondo nacional.