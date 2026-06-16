Hace apenas año y medio, Sheyla Eulogio regresaba a las pistas después de una pausa de más de cuatro años, enfocada en sus estudios y el trabajo. Hoy, la atleta peruana no solo posee el récord nacional de media maratón, sino que también se ha convertido en una de las atletas llamadas a liderar el futuro del fondo nacional.

Pero su retorno no estuvo exento de incertidumbre. Después de varios años alejada de las competencias de alto rendimiento, Eulogio decidió apostar nuevamente por el deporte. La decisión implicó reorganizar sus prioridades, volver a los entrenamientos y asumir riesgos económicos para descubrir hasta dónde podía llegar como atleta.

Los resultados no tardaron en aparecer. Apenas un año y medio después de volver a las pistas, la fondista logró el récord nacional de media maratón, una marca que transformó la manera en que veía su propio potencial.

“Cuando rompí mi primer récord nacional sentí que podía dar mucho más. Veía que evolucionaba en los entrenamientos, que llegaban mejores resultados y mejores competencias. Haber logrado un récord nacional con tan poco tiempo de regreso significó muchísimo para mí”, comentó la atleta.

Berlín, el punto de quiebre

Si hay una ciudad que marcó un antes y un después en su carrera, esa es Berlín. Fue allí donde Sheyla Eulogio consiguió por primera vez el récord nacional de media maratón, pese a haber sufrido una caída antes de la competencia. Aun en esas condiciones, logró imponerse a la adversidad y establecer una nueva marca para el atletismo peruano por apenas un segundo de diferencia.

Sin embargo, la historia no terminó allí. Meses después, aquella marca fue superada en Lima. Lejos de conformarse, la fondista decidió regresar este año a Berlín con un objetivo claro: recuperar el récord y demostrar que todavía podía correr más rápido.

“No llegué en las mejores condiciones, pero junto con mi entrenador decidimos arriesgar. Durante la carrera no me sentía cómoda, pero seguimos adelante. Lo satisfactorio fue bajar diez segundos ese récord y demostrar que la capacidad no es solamente física, también es mental”, refirió la atleta.

El resultado superó cualquier expectativa. Eulogio registró un histórico tiempo de 1 hora, 10 minutos y 3 segundos, recuperando el récord nacional y consolidando una de las actuaciones más importantes del atletismo peruano.

Lima 42K y una señal de lo que está por venir

Su reciente participación en Lima 42K dejó otra imagen difícil de olvidar. Durante más de doce kilómetros sostuvo un intenso mano a mano con la atleta etíope, Aberash Robi, por el liderato de la competencia. La definición se resolvió recién en los metros finales y la diferencia fue mínima: apenas dos segundos.

“Hubo momentos en los que yo presionaba y otros en los que ella ejercía presión. Las dos nos habíamos preparado para ganar. Fue una carrera muy dura y se terminó definiendo en la última recta”, recordó.

Al revisar posteriormente los videos de la prueba, encontró detalles que le dejaron importantes aprendizajes.

“Me di cuenta de que me abrí mucho en la última curva. Son errores que en una maratón cuestan caro. Prefiero que me haya pasado ahora y no en una competencia donde esté disputando una medalla para el Perú”, enfatizó.

Más allá del resultado, Lima 42K confirmó que Eulogio está lista para competir al más alto nivel. Ahora, su mirada apunta hacia desafíos aún mayores.

La maratón, el nuevo desafío

Si algo tiene claro Sheyla Eulogio es que todavía no hemos visto su mejor versión. Aunque ya posee el récord nacional de media maratón y ha destacado en pruebas de pista, considera que el capítulo más importante de su carrera recién empieza.

“Todavía no me he enfocado completamente en la maratón. Todo este tiempo he trabajado más la media maratón y ahora quiero consolidarme en la prueba mayor”, explicó.

Trasladar los resultados obtenidos en distancias menores a la prueba reina del atletismo es su nuevo objetivo.

“Tengo el récord nacional de media maratón y me he propuesto buscar el récord sudamericano. Pero también me he planteado lograr estas marcas en la maratón. Siento que con el trabajo que vengo haciendo puedo lograrlo”, aseguró.

Aunque la maratón representa el gran desafío de los próximos años, Eulogio ya sabe lo que significa destacar en esa distancia. En los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 conquistó la medalla de plata con un tiempo de 2 horas, 35 minutos y 10 segundos.

La carrera tuvo un significado especial para Eulogio. Competir en casa le permitió compartir el momento con sus padres y con miles de peruanos que siguieron la prueba de cerca. La medalla terminó de confirmar que la maratón podía convertirse en su mejor escenario.

El sueño olímpico y el llamado a las marcas

Detrás de cada atleta existe una estructura que muchas veces pasa desapercibida: viajes, campamentos de entrenamiento, nutrición especializada, tecnología aplicada al rendimiento y acceso a medicina deportiva. Por ello, Eulogio considera que el apoyo empresarial puede marcar diferencias decisivas en el crecimiento de un atleta.

“Muchas veces las marcas se acercan cuando ya tienes la clasificación o el resultado. Pero es durante el proceso cuando más apoyo necesitamos”, comentó.

La fondista reconoce que parte importante de su crecimiento reciente ha sido posible gracias al respaldo de Asics.

“Trabajo con Asics desde el año pasado y siento que marcó una diferencia importante porque me permitió competir más en el extranjero y conseguir resultados como el récord nacional”, destacó.

Por eso, Sheyla hace un sincero llamado a las empresas para que confíen en su trabajo y apuesten por el talento nacional.

“Soy una joven de 28 años que sueña con lograr grandes resultados para el país. Lo único que pido a las marcas es que confíen en mí, que crean en mi trabajo y que me acompañen en este proceso. Estoy trabajando muy fuerte junto a mi entrenador Michael Koipat para llegar a unos Juegos Olímpicos y luchar por una medalla en los próximos Panamericanos”, manifestó.

Su próximo calendario incluye competencias internacionales, los Juegos Odesur y el Campeonato Mundial, desafíos que servirán como escalones en su camino hacia metas aún mayores.

Invitación especial Sheyla Eulogio alentó a la comunidad runner a participar en la próxima edición de la Asics Golden Run, que se realizará en octubre de este año. La competencia contará con certificación oficial de World Athletics en la distancia de 21 kilómetros, convirtiéndose en una oportunidad ideal para quienes buscan mejorar sus marcas personales.

“Invito a toda la afición del atletismo a sumarse a la Asics Golden Run. Será una carrera muy rápida y quién sabe, quizá allí también podamos ver un nuevo récord nacional”, concluyó.

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