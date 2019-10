Mucha algarabía sigue despertando el lanzamiento de las Nike Adapt Huarache en todo el mundo, y no podía ser de otra forma, ya que la última versión de FitAdapt introduce por primera vez a unas zapatillas, la tecnología de autoajuste que permite atarse los cordones a través del smartphone.

Pero si esto te ha parecido sorprendente, lo que sigue ya es toda una locura. ¿Alguna vez bromeaste con el teléfono diciendo algo como, “Hey Siri, átame los zapatos”? Pues esta vez verás cumplido tu deseo, porque Nike ha anunciado con bombos y platillos que las zapatillas también tendrán conectividad con Siri y Apple Watch.

Nike anunció que su modelo Nike Adapt Huarache lleva el rotulo de revolucionario, “primero, porque trae una franquicia histórica al futuro; segundo, y más significativo, impulsa a Nike FitAdapt al mundo acelerado y sumamente cambiante del atleta cotidiano, ofreciendo la comodidad personalizada necesaria para, por ejemplo, no perder el autobús gracias a un sprint”, señála el comunicado.

Cómo funcionan

Las nuevas Nike Adapt Huarache cuentan con la última actualización de la tecnología FitAdapt, la cual proporciona la funcionalidad de atado de cordones automático. Para atar o aflojar el cordón de las zapatillas, se activa el sistema de cables visible con un simple toque al botón incorporado a la mediasuela, o si prefieres hacerlo de un modo más impresionante, utiliza la multifacética aplicación Nike Adapt, que funciona en sincronización con Apple Watch y Siri.

La última versión de FitAdapt ofrece recomendaciones de ajuste preestablecidos muy fáciles de configurar según tus preferencias personales y el entorno por el cual te desenvuelves.

Y eso no es todo. ¿Te imaginas cambiar el color de tus suelas las veces que quieras? Mediante el app podrás personalizar el color y el patrón de movimiento de las dos luces LED situadas en la base de la zapatilla.

Un legado futurista

Tras su debut en 1991, el modelo Huarache original, creado por el aclamado diseñador Tinker Hatfield, trajo consigo un nuevo tipo de tecnología enfocado en el ajuste. Su botín de neopreno y el upper a modo de exoesqueleto, mostraron por primera vez la tecnología FitAdapt, ultra adaptable como la conocemos el día de hoy.

Bajo un creativo slogan que planteaba la interrogante, “Have You Hugged Your Foot Today?” (¿Has abrazado a tu pie hoy?), Nike introducía al mercado una calidad y confort jamás vista.

Eminencias del deporte, de la talla de Michael Johnson y André Agassi, ayudaron a convertir a las Huarache en todo un hito de los zapatos deportivos. Veintiocho años después, las nuevas Huaraches siguen dando de qué hablar entre los sneakerheads.