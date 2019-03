¿Qué beneficios tienen las medias compresoras en el running?

Las medias compresoras no son un concepto nuevo, fueron concebidas años atrás en el ámbito médico para tratar enfermedades como várices y otras disfunciones circulatorias. Debido a sus beneficios regenerativos, son hoy muy populares entre los deportistas, en especial entre los corredores. Tal es el caso de la británica Paula Radcliffe, plusmarquista mundial de maratón, quien manifiesta que esta prenda le alivia “el entumecimiento de pantorrillas”.



Es evidente que las medias compresoras se han ganado un lugar merecido en el mundo del running, ahora bien, ¿cuál es la que más me conviene? Alejandro Pinedo, manager de All Running Perú, aconseja primero identificar para qué las necesitarías y qué esperas de ellas, antes de comprarlas.



La comprensión ayuda a revertir rápido la fatiga cuando sentimos calambres o sobrecarga en los músculos. Shutterstock

“El tipo de medias varía según el objetivo y la necesidad que tenemos al correr. Hay marcas diseñadas con tecnología incorporada en la media y en la compresión. Se necesita una combinación de comprensión y ligereza, hay medias o pantorrilleras que internamente tienen distintas zonas de compresión porque hay zonas que necesitan un poco más de soporte”, comenta Pinedo.

Durante y después del entrenamiento

Otro de los puntos fuertes de usar medias compresoras es que son buenas durante y después del entrenamiento. “Ayudan a la recuperación, pero a la vez potencian otro tipo de cualidades como la estabilidad en la pantorrilla y el pie, la cual necesitamos cuando el pie impacta y genera vibraciones en varias zonas del cuerpo al aterrizar.



Después del entrenamiento también son muy buenas porque está comprobado que alivian las inflamaciones musculares.



Beneficios a todo nivel

El libro “El manual del buen excursionista” de Alfredo Merino, recopila los siguientes beneficios de usar medias compresoras:

• Mejoran el retorno venoso y la distribución del flujo sanguíneo.

• Logran una mejor oxigenación de los tejidos, lo que ocasiona una recuperación más rápida y efectiva.

• Reducen el consumo de oxígeno a nivel celular, aumentando la resistencia de los músculos comprimidos y el drenaje de las toxinas acumuladas en sus células musculares.

• Evitan ampollas, rozaduras y vibraciones, en especial el movimiento lateral de los gemelos.

• Ayudan en el proceso de cicatrización en las roturas de fibras musculares.



Tecnologías aplicadas

1. Lurbel Bmax: estos calcetines cuentan con la tecnología propia de Lurbel Fir-Tech la cual trabaja antes, durante y después de nuestra actividad. Antes de correr, mejora el calentamiento deportivo ya que sitúa la temperatura local muscular en una franja óptima. Mientras corremos, mejora los procesos regenerativos post-esfuerzo a la vez que favorece la reducción del impacto en cada pisada. Y tras el entrenamiento, consigue una recuperación osteomuscular más rápida (aumenta el flujo sanguíneo y linfático).



2. Compressport R2 V2: compressport es una marca europea con más de 20 años en el mercado de comprensión y running, son muy requeridas por aquellos runners que corren por pistas o hacen triatlón. Este modelo en particular, protege las rodillas de vibraciones, reduciendo el efecto en un 8%.



Las compressport R2 V2 se pueden usar durante y después del esfuerzo, limitan dolores, retrasan la fatiga y aceleran la recuperación. Shutterstock

3. OS1st: se recomienda esta marca para corredores que han tenido ciertas lesiones o molestias y que requieran una compresión a nivel médico. Estas medias reducen el riesgo de espolones en el talón, espinillas, calambres en las piernas y tendinitis de Aquiles gracias a la compresión específica. Su compresión, distribuida en once zonas, aumenta la circulación sanguínea para que se recupere más rápido.

