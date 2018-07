Para muchos iniciarse en el mundo del running puede ser una experiencia no tan grata que incluye dolores en las canillas, en el estómago, mareos, desgano, etc. Sin embargo, Josh Clark decidió canalizar esta tortuosa experiencia en el asfalto y creó "Couch to 5k" (Del sofá a los 5 kilómetros). Con este método, cualquier principiante puede llegar a correr durante 30 minutos, tres veces por semana.

El programa está pensado mayormente en corredores principiantes. Captura de pantalla

Los inicios del 5k

Josh cuenta que odiaba correr, pero al darse cuenta que este deporte lo alejaba de esa carga negativa que fue la ruptura amorosa con su novia, empezó a disfrutar este deporte. "Sentí que era algo que quería seguir haciendo. Empecé a salir entre tres a cuatro veces por semana y no paré".



Con el paso de los meses decidió que en su casa también debían acompañarlo. Su madre fue la primera persona en probar el programa, así no tendría que pasar por el suplicio que él experimentó.



Clarck, además, reconoce que no investigó lo suficiente para este programa, solo quería mostrar lo que él estaba viviendo. "La elección del momento oportuno lo es todo", recalca.



"Escribí lo que instintivamente me pareció un buen esquema para correr, que progresa de forma estable, creciendo de manera lenta. Ojalá pudiera decir que utilicé algún método científico, pero no fue así", detalla.

¿De qué trata este programa?

"Couch-to-5K" inicia con una caminata de 5 minutos para entrar en calor y luego alterna 60 segundos de trote y 90 segundos de caminata por un total de 20 minutos. Esto se repite tres veces en la semana.



Se progresa lentamente de caminata a trote a corrida, hasta que al cabo de las nueve semanas uno corre por 30 minutos (el equivalente a 5 km), tres veces por semana.

El programa está diseñado para personas que deseen sentirse cómodos y llevar el control de su paso y ritmo.

En la actualidad, el número de seguidores del método creció de manera exponencial y, según dicen los expertos, ya suman millones.

De hecho, en las redes sociales existen grupos, hashtags y páginas dedicadas a compartir los avances de los nuevos runners, donde se acompañan y cuentan sus experiencias en Twitter, Instagram y Facebook.

El Dato

​En el último año las descargar de esta app (C25K) han superado el millón.

¡No olvides que ya empezaron las inscripciones del Entel Challenge Siempre en Competencia-----►https://goo.gl/G7hxiJ