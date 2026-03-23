Resumen

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Cientos de atletas participaron en la iniciativa deportiva impulsa el deporte y el turismo en la “Ciudad de la Cordialidad”.
Cientos de atletas participaron en la iniciativa deportiva impulsa el deporte y el turismo en la “Ciudad de la Cordialidad”.
Por Redacción EC

¡Deporte, aventura y diversión! Así se vivió la primera fecha válida nacional en la Triatlón Huarmey 2026 que, en su octava edición, logró convocar a más de 350 atletas de distintas regiones del país en una nueva jornada deportiva de alto nivel en la costa de Áncash.

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