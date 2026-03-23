¡Deporte, aventura y diversión! Así se vivió la primera fecha válida nacional en la Triatlón Huarmey 2026 que, en su octava edición, logró convocar a más de 350 atletas de distintas regiones del país en una nueva jornada deportiva de alto nivel en la costa de Áncash.

Desde las 5am, la playa Tuquillo recibió a los deportistas para la recepción de bicicletas y el inicio de la competencia en las categorías Sprint y Super Sprint. La jornada puso a prueba la resistencia en natación, ciclismo y carrera pedestre, con un recorrido que comenzó en el mar y continuó en el asfalto que conecta con la Panamericana Norte, cerrada especialmente para el evento con autorización del MTC.

Los ganadores en la modalidad individual fueron Brener Valencia en varones, con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 55 segundos y en damas, Naomi Espinoza, con 1 hora, 13 minutos y 59 segundos. Por su parte, en postas, David Mozo (1:21:06) y Nancy Trejo (1:37:24) fueron los mejores.

Cabe mencionar que la realización del Triatlón Huarmey 2026 también dejó un importante aporte a la economía local, con una activación estimada de más de medio millón de soles en el uso de servicios como hospedaje, alimentación y transporte, beneficiando a comerciantes y emprendedores de la zona.

Para Marco Dulanto, representante de Antamina, “en esta nueva edición de la Triatlón Huarmey se ha logrado una mayor participación de destacados deportistas que ven en esta provincia, vecina a nuestras operaciones, un destino deportivo y turístico con muchas condiciones, gracias a sus hermosas playas, la hospitalidad de su gente, su riqueza gastronómica y rica historia. Estas cualidades nos motivan a apoyar este tipo de eventos y junto a nuestros vecinos emprendedores, a dinamizar la economía local, mientras continuamos impulsando el desarrollo, en un esfuerzo conjunto de la mano con el Estado, los gobiernos regional y local, la comunidad en su conjunto, cerrando brechas de necesidades y mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos”.

El evento fue organizado por BKO Sports, Más Outdoor y contó con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Huarmey, Compañía Minera Antamina S.A., la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash, la Red Empresarial Huarmey y otras empresas que formaron parte de la realización de esta edición que impulsa decididamente el turismo en Huarmey, Áncash.