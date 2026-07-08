El imponente Parque Nacional Huascarán volvió a convertirse en el escenario de una de las competencias de montaña más desafiantes de Sudamérica y fue testigo de una actuación para la historia. El arequipeño José Manuel Quispe conquistó el tetracampeonato de la Merrell Ultra Trail Cordillera Blanca (UTCB) 2026, una edición que además reunió a más de 1.000 corredores nacionales e internacionales y marcó un nuevo récord de participación en Huaraz.

La undécima edición de la UTCB también representó un hito para la organización al estrenarse con el licenciamiento oficial de la Marca Perú, otorgado por PROMPERÚ. Con ello, la competencia reforzó su posicionamiento internacional como una vitrina para el deporte de aventura y el turismo de naturaleza en el país.

Una fiesta del Trail Running

El gran protagonista de la jornada fue José Manuel Quispe, integrante del CIVA Endurance Club, quien se impuso en la Cordillera Blanca Skyrace Extreme 25K, prueba principal del evento y válida por el circuito Skyrunner World Series. El corredor arequipeño registró un tiempo de 2 horas, 49 minutos y 13 segundos para conquistar su cuarto título consecutivo y mantener un invicto perfecto en sus cuatro presentaciones oficiales, tras victorias logradas en competencias disputadas en Argentina, Chile, Ecuador y Perú.

En la rama femenina de la Skyrace Extreme 25K, el primer lugar fue para Aydee Loayza, con un tiempo de 3 horas, 46 minutos y 4 segundos. Por su parte, la modalidad Kilómetro Vertical (KV) coronó a Emerson Trujillo (52m 17s) y a la argentina Mariana Hammond (1h 15m 22s), quien además volvió a subir a lo más alto del podio al imponerse en los 70 kilómetros con un registro de 12 horas.

La competencia también dejó un desenlace inédito en los 70K masculinos, donde Remigio Huamán y Jhon Huamán compartieron el primer lugar tras cruzar la meta con el mismo tiempo (8h 42m 50s). En las demás distancias, Emerson Trujillo y Nely Nina se proclamaron campeones en los 50K; Aldo Cotrina y Monserrat Alue hicieron lo propio en la Skyrace 23K; mientras que Irvin Aponte y Neyda Melo dominaron los 12K. En el circuito debutante de 6K, los títulos fueron para Jarlen Depaz y Leila Toledo.

UTCB es Marca Perú

Con el objetivo de seguir posicionando al Perú como un destino de referencia para el turismo deportivo, PROMPERÚ participó como aliado estratégico de la UTCB 2026. La entidad impulsó acciones para promover los atractivos turísticos de Áncash mediante espacios informativos, activaciones y la presencia de la Marca Perú a lo largo del evento, que congregó a más de 3.000 asistentes.

Además, siete deportistas y creadores de contenido de España, Francia, Canadá, Brasil y Estados Unidos participaron en la difusión internacional de la competencia y de los principales atractivos de Áncash. La licencia oficial de uso de la Marca Perú otorgada a la UTCB fortalece el posicionamiento del evento y contribuye a promover al país como un destino de naturaleza, aventura y desarrollo sostenible.

En vivo para todo el mundo

Como parte de su estrategia de internacionalización, la organización transmitió en vivo la Cordillera Blanca Skyrace Extreme 25K mediante un despliegue de streaming que permitió seguir la competencia desde distintos países. La señal llevó a miles de espectadores el desarrollo de la prueba y el histórico tetracampeonato de José Manuel Quispe, en una edición que consolidó a la Ultra Trail Cordillera Blanca como una de las principales carreras de trail running del continente.

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