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Resumen

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José Manuel Quispe agigantó su leyenda en el trail running al conquistar un histórico tetracampeonato en la Cordillera Blanca Skyrace Extreme 25K. (Foto: difusión)
José Manuel Quispe agigantó su leyenda en el trail running al conquistar un histórico tetracampeonato en la Cordillera Blanca Skyrace Extreme 25K. (Foto: difusión)
Por Redacción Depor

El imponente Parque Nacional Huascarán volvió a convertirse en el escenario de una de las competencias de montaña más desafiantes de Sudamérica y fue testigo de una actuación para la historia. El arequipeño José Manuel Quispe conquistó el tetracampeonato de la Merrell Ultra Trail Cordillera Blanca (UTCB) 2026, una edición que además reunió a más de 1.000 corredores nacionales e internacionales y marcó un nuevo récord de participación en Huaraz.