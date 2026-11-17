El atletismo peruano volvió a destacar fuera del país gracias a Verónica Huacasi. La deportista de 22 años se quedó con el primer lugar de los 10 kilómetros de la Carrera Internacional Marathon TV México 2026, competencia que se realizó el último fin de semana en San Luis Potosí.

La representante nacional completó el recorrido en 34 minutos y 8 segundos, registro que le permitió superar a las atletas locales Gaby Flores y Geraldine Martínez. Ambas ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente, con marcas de 34:14 y 35:28.

El resultado confirma el buen momento que atraviesa la fondista natural de Puno. Durante el 2026, Huacasi ha conseguido cinco preseas en torneos internacionales, dos de ellas de oro. Su rendimiento también fue destacado por Óscar Fernández Cáceres, presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), quien felicitó a la atleta por su nueva conquista.

Verónica Huacasi conquista el oro en la Carrera Internacional Marathon TV México 2026. (Foto: IPD)

Antes de su victoria en territorio mexicano, la peruana había ganado los 5 mil metros del Sudamericano Sub 23, disputado en Argentina en octubre. Además, consiguió tres medallas de plata: dos en el Panamericano de Mayores de Colombia, en los 5 mil metros planos y los 3 mil metros con obstáculos, y otra en los 5 mil metros del Iberoamericano de Lima, en mayo.

Huacasi forma parte del Programa Lima 2027 del IPD, iniciativa que busca acompañar el desarrollo de deportistas nacionales con miras a los próximos Juegos Panamericanos. Su reciente triunfo en México representa otro resultado positivo en ese proceso y fortalece las expectativas del atletismo peruano de cara a la cita continental que se realizará en nuestro país.

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